Bu 30 yılda en fazla süre alan isimler 2 farklı dönemde 4 yılla Daum ve Aykut Kocaman oldu. Ersun Yanal da 2 farklı dönemde 2.5 yıl çalıştı. Bu 3 isim de Fenerbahçe'ye şampiyonluk kazandıran isimlerdi. Fenerbahçe'de son 30 yılda şampiyon olan Parreira, Mustafa Denizli ve Ersun Yanal da zirveye çıktıkları sezonun hemen arkasından ya ayrıldı ya gönderildi.