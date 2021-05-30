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'de başarısızlığın asıl sorumlusu kim? 30 yılda tam 32 isim...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, 2014 yılından bu yana şampiyonluk elde edemezken, son 3 sezonda da ilk 2 sıraya oturamadı. Bununla beraber Kanarya, teknik direktör konusunda da cürretkar davrdandı. Peki, Fenerbahçe'de tablonun 1 numaralı sorumlusu yönetim mi? Teknik direktörler mi? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 09:54
Fenerbahçe'de başarısızlığın asıl sorumlusu kim? Teknik direktör rakamlarında şaşırtan istatistik!

'de teknik direktörlük konusu artık geleneksel bir fobiye dönüşmeye başladı. Özellikle son 3 senede ligde ilk 2'ye bile girilememesi ve 7 farklı teknik adamla çalışılması bu sıkıntıyı daha da artırdı.

Fenerbahçe'de başarısızlığın asıl sorumlusu kim? Teknik direktör rakamlarında şaşırtan istatistik!

Ancak sarı-lacivertli kulübün son 30 yılına bakıldığında teknik direktörlük seçimi ya da yolların ayrılması gibi konularda hep sorunlar yaşadığı görülüyor.

Fenerbahçe'de başarısızlığın asıl sorumlusu kim? Teknik direktör rakamlarında şaşırtan istatistik!

1989'daki 103 gollü tarihi şampiyonluk sonrası 'de belli bir hoca istikrarı ya da başarı serisi elde edilemedi. Sadece 2003-04 ve 2004-05 sezonlarında arka arkaya gelen 2 şampiyonluk oldu.

Fenerbahçe'de başarısızlığın asıl sorumlusu kim? Teknik direktör rakamlarında şaşırtan istatistik!

Bu 30 sene içerisinde 'de 32 farklı isim görev yaptı. Daum, ve da 2 farklı dönemde çalıştı.

Fenerbahçe'de başarısızlığın asıl sorumlusu kim? Teknik direktör rakamlarında şaşırtan istatistik!

1990-2021 arası ligde sadece 7 kez şampiyon olabildi. Aynı sürede ezeli rakiplerden Galatasaray 13 ve Beşiktaş 9 kez zirveye çıkarak Fenerbahçe'yi geçti.

Fenerbahçe'de başarısızlığın asıl sorumlusu kim? Teknik direktör rakamlarında şaşırtan istatistik!

Galatasaray şampiyonluk sayısında 'nin önüne geçerken Beşiktaş ise ilk 3 şampiyonluk kadar yakına geldi.

Fenerbahçe'de başarısızlığın asıl sorumlusu kim? Teknik direktör rakamlarında şaşırtan istatistik!

Bu 30 yılda en fazla süre alan isimler 2 farklı dönemde 4 yılla Daum ve oldu. da 2 farklı dönemde 2.5 yıl çalıştı. Bu 3 isim de 'ye şampiyonluk kazandıran isimlerdi. Fenerbahçe'de son 30 yılda şampiyon olan Parreira, Mustafa Denizli ve Ersun Yanal da zirveye çıktıkları sezonun hemen arkasından ya ayrıldı ya gönderildi.

Fenerbahçe'de başarısızlığın asıl sorumlusu kim? Teknik direktör rakamlarında şaşırtan istatistik!

EN SON BELÖZOĞLU
'de sadece 3 yıldır başkanlıkta olan , teknik direktör seçimlerinde hep yanıldı.

Fenerbahçe'de başarısızlığın asıl sorumlusu kim? Teknik direktör rakamlarında şaşırtan istatistik!

Koç döneminde sezonu açan hiçbir teknik adamla sezonu getirilemedi. 'ı yollayarak göreve adım atan , sırasıyla Cocu, Erwin Koeman, , Tahir Karapınar, Erol Bulut ve ile çalıştı.

Fenerbahçe'de başarısızlığın asıl sorumlusu kim? Teknik direktör rakamlarında şaşırtan istatistik!

Şu anda da en son Belözoğlu'nun görev yaptığı 'de 2021-22 sezonu öncesi henüz resmi bir isim teknik direktör olarak belirlenmedi.

Fenerbahçe'de başarısızlığın asıl sorumlusu kim? Teknik direktör rakamlarında şaşırtan istatistik!

30 YILDA 32 İSİM
Milliyet'in haberine göre; sarı-lacivertli kulüpte son 30 yılda 32 farklı teknik adam çalıştı.

Fenerbahçe'de başarısızlığın asıl sorumlusu kim? Teknik direktör rakamlarında şaşırtan istatistik!

Bu 30 yıllık süre zarfında 1989-1996, 1996-2000 ve 2014'ten günümüze gibi uzun süreli şampiyonluk hasretleri oldu.

Fenerbahçe'de başarısızlığın asıl sorumlusu kim? Teknik direktör rakamlarında şaşırtan istatistik!

İşte teknik direktör fobisi olan Fenerbahçe'de çalışan 32 isim: Veselinovic, Ömer Kaner, Hiddink, Erol Togay, Venglos, Tınaz Tırpan, Osieck, Ivic, Parreira, Lazaroni, Baric, Löw, Rıdvan Dilmen, Zeman, Turhan Sofuoğlu, Mustafa Denizli, Werner Lorant, Oğuz Çetin, Tamer Güney, Daum, Zico, Aragones, , , İsmail Kartal, Pereira, Advocaat, Cocu, E.Koeman, Tahir Karapınar, Erol Bulut ve .

Fenerbahçe'de başarısızlığın asıl sorumlusu kim? Teknik direktör rakamlarında şaşırtan istatistik!

REKOR AZİZ YILDIRIM'DA
1998-2018 arası 20 yıl 'de başkanlık yapan Aziz Yıldırım tam 17 farklı teknik direktörle çalıştı.

Fenerbahçe'de başarısızlığın asıl sorumlusu kim? Teknik direktör rakamlarında şaşırtan istatistik!

Kulüp tarihinde en fazla süre görev yapan başkan olan Yıldırım, bu nedenle de en çok teknik adamla çalışan isim oldu.

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