Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusu artık geleneksel bir fobiye dönüşmeye başladı. Özellikle son 3 senede ligde ilk 2'ye bile girilememesi ve 7 farklı teknik adamla çalışılması bu sıkıntıyı daha da artırdı.
Ancak sarı-lacivertli kulübün son 30 yılına bakıldığında teknik direktörlük seçimi ya da yolların ayrılması gibi konularda hep sorunlar yaşadığı görülüyor.
1989'daki 103 gollü tarihi şampiyonluk sonrası Fenerbahçe'de belli bir hoca istikrarı ya da başarı serisi elde edilemedi. Sadece 2003-04 ve 2004-05 sezonlarında arka arkaya gelen 2 şampiyonluk oldu.