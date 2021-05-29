Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş golcü harekatı! Emre Belözoğlu menajeriyle görüştü...

Son dakika transfer haberleri: 'den flaş golcü harekatı! menajeriyle görüştü...

Son dakika transfer haberi... 'de sezonun perdesinin kapanmasıyla yeni sezon için kolları sıvayan Fenerbahçe adımlarını sağlam atmak istiyor. Özellikle gol yollarında kadrosuna takviyeler yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde ekibi 'da forma giyen eski golcüsü Vedat Muriqi tekrar gündeme gelmişti. Farklı isimlerle de temaslarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir görüşme gerçekleşti. İşte detaylar... ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş golcü harekatı! Emre Belözoğlu menajeriyle görüştü...

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren 'nin listesine çok flaş bir isim girdi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş golcü harekatı! Emre Belözoğlu menajeriyle görüştü...

Sarı-lacivertliler, kulübü formasını giyen 'i gündemine aldı. Avusturyalı forvetin menajerliğini yapan abisinin ile temasa geçtiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş golcü harekatı! Emre Belözoğlu menajeriyle görüştü...

SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEBİLİR

'in haberine göre; 'in kısa süre önce ile görüşme yaptığı ve 'in kulübü ile sözleşmesini fesh etmeyi düşündüğünü ilettiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş golcü harekatı! Emre Belözoğlu menajeriyle görüştü...

BELÖZOĞLU RAPOR HAZIRLAYACAK

Konuyla ilgili bilgilendirilen Başkan 'un, 'ndan rapor istediği belirlendi. Emre Belözoğlu yıldız futbolcu ile ilgili bir ayrıntılı rapor hazırlayıp yönetime sunacak.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş golcü harekatı! Emre Belözoğlu menajeriyle görüştü...

25 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ

Yönetimin Arnautovic'in boşa çıkması halinde teklif yapmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. 32 yaşındaki yıldız golcü, 2019'da 'dan 25 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

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