Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş golcü harekatı! Emre Belözoğlu menajeriyle görüştü...

BELÖZOĞLU RAPOR HAZIRLAYACAK

Konuyla ilgili bilgilendirilen Başkan Ali Koç'un, Emre Belözoğlu'ndan rapor istediği belirlendi. Emre Belözoğlu yıldız futbolcu ile ilgili bir ayrıntılı rapor hazırlayıp yönetime sunacak.