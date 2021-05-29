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Son dakika transfer haberleri | 'de sürpriz ayrılık! Transferi olay olmuştu

'de şampiyonluk hasreti 7 yıla çıkan , gelecek sezon için çalışmalarına başladı. Sarı lacivertlilerde takımda katılacak isimler kadar ayrılacak isimler de merak konusuydu. Bu doğrultuda 'da sürpriz bir ayrılığın yaşanacağı öğrenildi. İşte o isim ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 15:20
Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Transferi olay olmuştu
'de sezonun hayal kırıklıklarından biri olan , sarı-lacivertli takımdan ayrılabilir.

Çek sol bek, yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla fazla forma şansı bulamazken, ayrılmanın eşiğine geldi. Çok sık sakatlık problemi yaşayan ve bu nedenle sezon içinde kaçırdığı maç ve antrenman sayısı hayli fazla olan 30 yaşındaki oyuncu, teknik heyetin yeni sezonda devam etmek istemediği isimler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz sezon sadece 9 maçta 11'de şans bulabilen Novak, 'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olmuştu.

Sabah'ın haberine göre Filip Novak'ın durumunu ülkesinin takımlarından yakından takip ediyor.
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