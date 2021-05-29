Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sağ beke sürpriz aday! Murat Paluli için nabız yoklanıyor

Son dakika transfer haberi: 'den sağ beke sürpriz aday! için nabız yoklanıyor

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken kadroda radikal değişikliklere gidilmeye hazırlanılıyor. Sarı-lacivertliler, tecrübeli sağ bek 'le yollarını ayırmak isterken ile sözleşmesi biten listeye alındı. ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 11:49
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sağ beke sürpriz aday! Murat Paluli için nabız yoklanıyor

'de ile sözleşme yenilenmesi gündemde olmasına rağmen tecrübeli oyuncunun sürekli sakatlık problemleri ile boğuşması yönetimi yeni arayışlara itiyor. Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, ile sözleşmesi sona eren başarılı sağ bek ile önümüzdeki hafta bir görüşme yapacağı iddia edildi.

MURAT PALULİ KİMDİR?

9 Ağustos 1994 yılında 'da dünyaya gelen Murat Paluli, kariyerine o dönemki adıyla İstanbul BB altyapısında başladı. Ardından ve gibi takımlarda oynayan Paluli, 2019'da 'dan Göztepe'ye transfer olmuştu. Defansın sağında forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 35 karşılaşmada 1 asist yaptı. Sezonun istikrarlı isimlerinden olan Murat Paluli'nin güncel piyasa değeri yaklaşık 1.2 milyon euro...

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