Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sağ beke sürpriz aday! Murat Paluli için nabız yoklanıyor

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ile sözleşme yenilenmesi gündemde olmasına rağmen tecrübeli oyuncunun sürekli sakatlık problemleri ile boğuşması yönetimi yeni arayışlara itiyor. Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Göztepe ile sözleşmesi sona eren başarılı sağ bek Murat Paluli ile önümüzdeki hafta bir görüşme yapacağı iddia edildi.

MURAT PALULİ KİMDİR?

9 Ağustos 1994 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Murat Paluli, kariyerine o dönemki adıyla İstanbul BB altyapısında başladı. Ardından İskenderun Demir Çelik ve Körfez gibi takımlarda oynayan Paluli, 2019'da Hatayspor'dan Göztepe'ye transfer olmuştu. Defansın sağında forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 35 karşılaşmada 1 asist yaptı. Sezonun istikrarlı isimlerinden olan Murat Paluli'nin güncel piyasa değeri yaklaşık 1.2 milyon euro...