Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Dzeko ve Marcelo...

Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden aday olan Ali Koç'un taraftarları coşturacak bir transfer hamlesi içinde olduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertli takımın, Edin Dzeko ve Marcelo'yu renklerine bağlamaya çalıştığı iddia edildi. İki oyuncu ve kulüpleri ile görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor. 35 yaşındaki Dzeko'nun Roma, 33 yaşına gelen Marcelo'nun ise Real Madrid ile 1 yıllık kontratları kaldı. İki ismin de son dönemlerinde iyi bir sözleşme istedikleri ve Fenerbahçe'nin teklifini değerlendirdikleri belirtildi.

HALA ÇOK ETKİLİLER

Edin Dzeko, 2015 yılından bu yana forma giydiği AS Roma'da bu sezon 38 maça çıkarken 13 gol ve 5 asiste imza attı. Sol bek Marcelo ise 14 yıldır görev yaptığı Real Madrid'de 19 maçta şans buldu ve 4 asist gerçekleştirdi. Kariyerleri büyük başarılarla dolu iki ismin transferi halinde Fenerbahçe'ye büyük güç katacakları ifade ediliyor. İlk 3 yılını kupasız kapatan Ali Koç'un yeni döneminde şampiyonluk hasretini mutlaka bitirmek istediği ve transferde en az 2-3 yıldız oyuncuyu kadroya katacağı dile getirildi.

Roma'da 260 maçta 119 gol atan (55 asist) Dzeko, Manchester City (72 gol/39 asist), Wolfsburg (72 gol/39 asist) ve Teplice'de (16 gol/3 asist) oynadı. Bosna Milli Takımı'nda da 114 maçta 59 gole imza attı.

La Liga'da 374 maça çıkan Marcelo, 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadığı Real Madrid formasıyla 26 gol attı, 70 de asist gerçekleştirdi. Brezilya Milli Takımı'nda da 58 kez oynayan sambacı 6 kez fileleri sarstı.