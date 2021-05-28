Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Vedat Muriqi pazarlığı kızıştı! İşte Fenerbahçe'nin Lazio'ya teklifi

Son dakika transfer haberleri: pazarlığı kızıştı! İşte 'nin 'ya teklifi

Son dakika haberleri... Şampiyonluk hasretine 2021/2022 sezonunda son vermek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Birçok ismi transfer listesine ekleyen sarı-lacivertliler, önceliği ise geçen sezon büyük hayal kırıklığı yaşadığı forvet hattına verdi. Mbwana Samatta, , 'den istediği katkıyı alamayan , gözünü eski golcüsü 'ye çevirdi. Geçen sezon bonuslarla birlikte toplam 20 milyon euroya 'ya transfer olan Kosovalı futbolcu, ekibinde beklenen performansı sergileyemezken, devreye giren Fenerbahçe, eski yıldızını kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin 'ya Muriqi için yaptığı teklif de ortaya çıktı. ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberleri: Vedat Muriqi pazarlığı kızıştı! İşte Fenerbahçe'nin Lazio'ya teklifi

Geçen sezon büyük bir forvet krizi yaşayan yeni sezonda aynı sıkıntıyla uğraşmamak için kolları sıvadı. Kaliteli 2 golcü transferi yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında var. Hedef, Kosovalı forveti yeniden 'e getirmek.

Son dakika transfer haberleri: Vedat Muriqi pazarlığı kızıştı! İşte Fenerbahçe'nin Lazio'ya teklifi

LAZIO KULÜBÜ ŞARTLARINI SUNDU

'in haberine göre yönetimi, 'da mutsuz olan sarı- lacivertli takıma dönmek isteyen için İtalyanlar ile pazarlıklarını sürdürüyor. son görüşmede şartlarını sundu.

Son dakika transfer haberleri: Vedat Muriqi pazarlığı kızıştı! İşte Fenerbahçe'nin Lazio'ya teklifi

20 MİLYON EURO'YA ALMIŞLARDI

, geçtiğimiz yaz bonservisi için 17.5 milyon Euro bonservis + 2.5 milyon Euro bonus ödediği Kosovalı golcüyü, 12 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayabileceğini 'ye iletti.

Son dakika transfer haberleri: Vedat Muriqi pazarlığı kızıştı! İşte Fenerbahçe'nin Lazio'ya teklifi

VEDAT MURIQI KOLAYLIK İSTEDİ

Ancak bu rakamı fazla bulan 'in 8 milyon Euro'luk zorunlu olmayan opsiyonla kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Vedat'ın da ile görüşerek kolaylık istediği belirlendi.

Son dakika transfer haberleri: Vedat Muriqi pazarlığı kızıştı! İşte Fenerbahçe'nin Lazio'ya teklifi

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

, büyük umutlarla gittiği 'da hayal kırıklığı yaşattı. Yıldız futbolcu, 27 lig maçında sadece 1 gol atabildi.

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