Son dakika transfer haberleri: Vedat Muriqi pazarlığı kızıştı! İşte Fenerbahçe'nin Lazio'ya teklifi

Geçen sezon büyük bir forvet krizi yaşayan Fenerbahçe yeni sezonda aynı sıkıntıyla uğraşmamak için kolları sıvadı. Kaliteli 2 golcü transferi yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Vedat Muriqi var. Hedef, Kosovalı forveti yeniden Kadıköy'e getirmek.
LAZIO KULÜBÜ ŞARTLARINI SUNDU
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Lazio'da mutsuz olan ve sarı- lacivertli takıma dönmek isteyen Vedat Muriqi için İtalyanlar ile pazarlıklarını sürdürüyor. Lazio son görüşmede şartlarını sundu.
20 MİLYON EURO'YA ALMIŞLARDI
Lazio, geçtiğimiz yaz bonservisi için 17.5 milyon Euro bonservis + 2.5 milyon Euro bonus ödediği Kosovalı golcüyü, 12 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayabileceğini Fenerbahçe'ye iletti.