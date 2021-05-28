Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü!

2021-2022 sezonunda kusursuz bir forvet isteyen Fenerbahçe'de, gündeme bomba bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu yıldız futbolcu için harekete geçti.

EDIN DZEKO YENİDEN LİSTEYE GİRDİ! Fenerbahçe'de durumu merak konusu olan Vedat Muriqi transferi Lazio'nun tutumu nedeniyle zor. Giroud'ya yapılan teklife yanıt bekleniyor. Son olarak devre arası gündeme gelen 35 yaşındaki Edin Dzeko yeniden listeye dahil edildi.