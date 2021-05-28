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Son dakika transfer haberleri | 'ye dünyaca ünlü golcü!

'de 7 yıllık şampiyonluk hasretini önümüzdeki yıl noktalamak isteyen , transfer çalışmalarına hız verdi. Kanarya, sezon boyunca sorun yaşadığı stoper ve forvet bölgelerine takviye kararı alırken dünyaca ünlü yıldız listeye girdi. İşte gelecek sezon Kadıköy'ü ayağa kaldırması beklenen o isim ve transferin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 09:15
Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü!

Süper Lig'de geride kalan 2020-2021 sezonunda son haftaya kadar şampiyonluk yarışının içinde kalan 'de yeni sezon transfer çalışmalarına başlandı.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü!

Mevcut yönetimin henüz teknik direktör konusunda kararını açıklamamış olsa bile aynı zamanda sportif direktör olan Emre Belözoğlu çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü!

Geride bıraktığımız sezonda forvet konusunda büyük sıkıntı yaşayan 'de öncelikle hedef kamp dönemine kadar yeni santrforu takıma dahil etmek.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü!

Sarı-lacivertlilerde Aston Villa'dan kadroya katılan ve zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Samatta'nın göstermiş olduğu performans büyük hayal kırıklığı yarattı. Tanzanyalı golcü 27 Süper Lig maçında 5 gol kaydetti.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü!

'nin bir diğer forveti Cisse ise Alanyaspor'da sergilediği hücum istatistiklerini adeta mumla arattı. Tecrübeli forvet 25 maçta 5 gol, 1 asist üretti.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü!

Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun teknik sorumlu olarak göreve başlamasının ardından santrfor bölgesine geçen Enner Valencia'nın performansı ise teknik heyet ve taraftarları memnun etti. Ekvatorlu futbolcu 34 karşılaşmada 12 gole imza attı.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü!

2021-2022 sezonunda kusursuz bir forvet isteyen 'de, gündeme bomba bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu yıldız futbolcu için harekete geçti.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü!

EDIN DZEKO YENİDEN LİSTEYE GİRDİ!

'de durumu merak konusu olan Vedat Muriqi transferi Lazio'nun tutumu nedeniyle zor. Giroud'ya yapılan teklife yanıt bekleniyor. Son olarak devre arası gündeme gelen 35 yaşındaki Edin Dzeko yeniden listeye dahil edildi.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü!

, Edin Dzeko ile geçtiğimiz sezonlarda da temasa geçmiş fakat Boşnak forvetin maaşı fazla gelince transfer gerçekleşmemişti. Sabah'ın haberine göre Roma ile yollarını ayırması beklenen deneyimli santrafor için Fenerbahçe yeniden devreye girdi.

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