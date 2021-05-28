Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer rotası belli oldu!

Fenerbahçe'de sezonun en büyük iki soru işareti ortadan kalktı. İlk olarak Ali Koç, başkan adaylığını açıkladı. Seçime büyük ihtimalle tek aday olarak girecek.

Başkan Koç önceki gece Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir grup üye ile bir araya geldi. Sabah'ın haberine göre; bu sohbette, teknik direktör Emre Belözoğlu ile devam edeceklerini anlattı.