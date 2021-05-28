Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer rotası belli oldu!

Son dakika spor haberleri: 'nin transfer rotası belli oldu!

Şampiyonluk hasretini gelecek sezon noktalamak isteyen , 'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına start verdi. Her bölge için ayrıntılı bir transfer listesi hazırlanırken, takımdan gönderilecek isimler de belli oldu. İşte detaylar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer rotası belli oldu!

'de sezonun en büyük iki soru işareti ortadan kalktı. İlk olarak Ali Koç, başkan adaylığını açıkladı. Seçime büyük ihtimalle tek aday olarak girecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer rotası belli oldu!

Başkan Koç önceki gece Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir grup üye ile bir araya geldi. Sabah'ın haberine göre; bu sohbette, teknik direktör ile devam edeceklerini anlattı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer rotası belli oldu!

Genç teknik adam en az 1 yıl daha takımın başında yer alacak. böylelikle Belözoğlu'nun hazırladığı rapor doğrultusunda transferdeki çalışmalarını büyük bir hızla sürdürebilecek.

İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon planı

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer rotası belli oldu!

HARUN TEKİN İLE YOLLAR AYRILIYOR
Harun Tekin ile devam etmeyi düşünmeyen kulüp, Berke Özer ile yeni sözleme imzalamak istiyor. Berke de giderse mutlaka alternatif bir kaleci alınacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer rotası belli oldu!

Kayserili Doğan Alemdar adaylardan biri. Serdar, Tisserand, Lemos üçlüsünden memnun olmayan Belözoğlu, Szalai'nin yanına bir stoper alacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer rotası belli oldu!

İlk aday Alanya'dan Steven Caulker... Wolfsburg'dan Anthony Brooks ise Szalai'nin satılması halinde alternatif olarak listede

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer rotası belli oldu!

DORUKHAN'IN KARARI BEKLENİYOR
Orta alanda İsmail Yüksek kiradan dönecek. Ayrıca altyapıdan 16 yaşındaki Arda Güler, A takım planlamasında yer alıyor. Dorukhan'ın son kararını bekleyen sarı-lacivertliler, Sosa ve Gustavo'nun durumuna göre o bölgeye farklı bir takviye yapabilir.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer rotası belli oldu!

Kanatlarda ilk plan olan Edin Visca Başakşehir'de kalıyor. Sarı-lacivertliler, Liverpool'da forma şansı bulamayan Shaqiri'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak istiyor. Kanat bölgesi için çok fazla alternatif var.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer rotası belli oldu!

Sağ bek için Rosier, sol bek için Umut Meraş'ın durumu takip ediliyor. Gökhan büyük ihtimalle futbolu bırakacak. Novak ise yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla gözden düştü.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer rotası belli oldu!

EDIN DZEKO YENİDEN LİSTEDE

En büyük soru işareti ise santrfor bölgesinde. Durumu merak konusu olan Vedat Muriqi transferi Lazio'nun tutumu nedeniyle zor. Giroud'ya yapılan teklife yanıt bekleniyor. Son olarak devre arası gündeme gelen 35 yaşındaki Edin Dzeko yeniden listeye dahil edildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer rotası belli oldu!

GENÇLERİ TAKİP EDİYOR
F.Bahçe'de Erol Bulut sonrası teknik direktörlük görevini yürüten , önceki gün U19 takımının Hatay'yı konuk ettiği maçı takip ederek bol bol not almıştı.

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