Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan transfer sözleri! O ismi yalanladı

Geçtiğimiz sezon Erol Bulut'un ayrılığı sonrası takımın başına geçen Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, ligdeki son 10 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak sezonu 82 puanla 3. sırada tamamladı. Sarı-lacivertli yönetimin Emre Belözoğlu ile hoca olarak devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken flaş bir açıklama geldi. Transferle ilgili konuşan Belözoğlu, Kevin Mirallas iddiasını yalanladı.

"MIRALLAS İÇİN GİRİŞİMİMİZ OLMADI!"

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Emre Belözoğlu; "Kevin Mirallas ile ilgili bir girişimimiz olmadı. Böyle bir durum yok" dedi.

Gaziantep FK'nın önümüzdeki sezon kadrosunda tutmak istediği Kevin Mirallas için Fenerbahçe'nin devrede olduğu haberi böylelikle Emre Belözoğlu tarafından da yalanlanmış oldu.



