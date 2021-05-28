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Son dakika spor haberleri: 'de 'dan transfer sözleri! O ismi yalanladı

'de 'dan transfer açıklaması geldi. Sarı-lacivertlilerin 'nın yıldız ismi 'ı kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. Belözoğlu yaptığı açıklamada, söz konusu oyuncuyla ilgili bir girişimde bulunmadıklarını ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 16:16
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan transfer sözleri! O ismi yalanladı

Geçtiğimiz sezon 'un ayrılığı sonrası takımın başına geçen yönetimindeki , ligdeki son 10 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak sezonu 82 puanla 3. sırada tamamladı. Sarı-lacivertli yönetimin Emre Belözoğlu ile hoca olarak devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken flaş bir açıklama geldi. Transferle ilgili konuşan Belözoğlu, iddiasını yalanladı.

"MIRALLAS İÇİN GİRİŞİMİMİZ OLMADI!"
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Emre Belözoğlu; "Kevin Mirallas ile ilgili bir girişimimiz olmadı. Böyle bir durum yok" dedi.

'nın önümüzdeki sezon kadrosunda tutmak istediği Kevin Mirallas için Fenerbahçe'nin devrede olduğu haberi böylelikle Emre Belözoğlu tarafından da yalanlanmış oldu.

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