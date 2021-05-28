Son dakika spor haberi: Usta yazardan Fenerbahçe'ye sert eleştiri! "Koca bir sezon..."

HAKKI YALÇIN - KALPTEKİ KİR! Para futbolun virüsüdür. Futbolda ayakları yere basmayanlar hava basmayı sever, kendileriyle özel bağlantılı menajerlerin ağzının içine düşenler de para basmayı sever. Harcanan çuvalla para transferde kazıklanmaktan ve kompleksleri dışa vurmaktan başka halta yaramaz. Birçoklarının içler acısı hallerini yıllardır görüyoruz. Biz de diyoruz ki; "bundan böyle parayla değil insani değerlerle yönetilsin kulüpler." Unutulmasın ki kulüpler tarihlerini parayla yazmadı.

Altınordu bir tane bile yabancı futbolcu oynatmadan nereden nereye geldi. Ama pırıl pırıl gençleriyle bütün kulüplerin ipliğini pazara çıkaran Altınordu'nun Süper Lig'e çıkması uygun görülmedi. Final maçının 81. dakikasında Altay ceza alanı içinde Altınordulu futbolcunun Altaylı oyuncu tarafından belinden tutulup yere indirilmesine bakın gerçeği görürsünüz. Hüseyin Eroğlu gibi değerli bir teknik adamın bu topraklarda ne zaman hükmü olmuş ki. Önemli değil, Altınordu yürekli yapılanmasının şampiyonudur ve ülkemizde futbolun ruhuna hizmet eden tek kulüptür.