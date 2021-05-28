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tekrar listede

ekibi, ' Eliti 2021-Futbol Kulüpleri Değerlendirme Raporu'nu açıkladı. Covid-19'un etkisiyle Avrupa'nın en değerli 32 kulübü 6,1 milyar euro değer kaybetti. Listeye yeniden giren 184 milyon euro'luk değeriyle 32'nci, ise (345 Milyon) 27. sırada yer buldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Fenerbahçe tekrar listede
KPMG Football Benchmark ekibi, ' Eliti 2021-Futbol Kulüpleri Değerlendirme Raporu'nu açıkladı. Covid-19'un etkisiyle Avrupa'nın en değerli 32 kulübü 6,1 milyar euro değer kaybetti. Listeye yeniden giren 184 milyon euro'luk değeriyle 32'nci, ise (345 Milyon) 27. sırada yer buldu.
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