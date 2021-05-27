Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Olivier Giroud şoku! Milan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı (Fb spor haberi)

Santrfor mevkisine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'ye transfer şoku geldi. Sarı-lacivertlilerin gündeminde bulunan yıldız golcü Olivier Giroud'nun, İtalyan devi Milan ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Fenerbahçe ve Lens'in tekliflerini reddeden yıldız futbolcunun, Milan ile el sıkıştığı kaydedildi. Kontratı biten Mario Mandzukic ile yolları ayıran Milan, Olivier Giroud takviyesiyle hücum hattını güçlendirmiş olacak.



Calciomercato'nun haberine göre, Chelsea ile sözleşmesi sona erecek Olivier Giroud, Milan'ın yolunu tutmaya hazırlanıyor. Fransız santrfor ile İtalyan devi arasında 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Yıldız golcünün, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından resmi sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.

YILLIK 4 MİLYON EURO KAZANACAK!

Habere göre, kendisini 2 senelik Milan'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak Olivier Giroud, yıllık net 4 milyon euro kazanacak.