Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Olivier Giroud şoku! Milan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı (Fb spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: 'ye şoku! ile 2 yıllık anlaşmaya vardı ()

Hücum hattını yenilemek için düğmeye basan 'ye transferde kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği 'un yeni adresi belli oldu. Fenerbahçe ve 'in teklifini reddeden Fransız golcünün devi ile anlaşma sağladığı kaydedildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 10:16
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Olivier Giroud şoku! Milan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı (Fb spor haberi)

Santrfor mevkisine takviye yapmak isteyen 'ye transfer şoku geldi. Sarı-lacivertlilerin gündeminde bulunan yıldız golcü 'nun, devi ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Fenerbahçe ve 'in tekliflerini reddeden yıldız futbolcunun, Milan ile el sıkıştığı kaydedildi. Kontratı biten ile yolları ayıran Milan, Olivier Giroud takviyesiyle hücum hattını güçlendirmiş olacak.

Calciomercato'nun haberine göre, ile sözleşmesi sona erecek Olivier Giroud, Milan'ın yolunu tutmaya hazırlanıyor. Fransız santrfor ile İtalyan devi arasında 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Yıldız golcünün, finalinin ardından resmi sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.

YILLIK 4 MİLYON EURO KAZANACAK!
Habere göre, kendisini 2 senelik Milan'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak Olivier Giroud, yıllık net 4 milyon euro kazanacak.

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