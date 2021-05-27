Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Ne Biglia ne Ndao... İşte Fenerbahçe'nin transferdeki asıl hedefi!

Son dakika spor haberleri: Ne Biglia ne Ndao... İşte 'nin transferdeki asıl hedefi!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren 'nin, 'ün yıldız isimleri ve ile ilgilendiği öne sürülmüştü. Ancak sarı-lacivertlilerin asıl hedefinin bambaşka bir isim olduğu öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemine giren Karagümrüklü o yıldız...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberleri: Ne Biglia ne Ndao... İşte Fenerbahçe'nin transferdeki asıl hedefi!

Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitirerek taraftarına hayal kırıklığı yaşatan , şampiyonluk hasretine 2021-2022 sezonunda nokta koymak için kolları sıvadı.

Son dakika spor haberleri: Ne Biglia ne Ndao... İşte Fenerbahçe'nin transferdeki asıl hedefi!

Sezonun tamamlanmasının ardından Karagümrük'ün iki yıldızı ve Ndao'yu istediği iddia edilen 'nin peşinde olduğu isim ortaya çıktı.

Son dakika spor haberleri: Ne Biglia ne Ndao... İşte Fenerbahçe'nin transferdeki asıl hedefi!

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Karagümrük'e imza atan ve kısa sürede gösterdiği performansla adından söz ettiren Fabio Borini için resmi teklif yaptığı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Ne Biglia ne Ndao... İşte Fenerbahçe'nin transferdeki asıl hedefi!

Başkan Ali Koç'un 30 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bizzat görüştüğü belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Ne Biglia ne Ndao... İşte Fenerbahçe'nin transferdeki asıl hedefi!

2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Karagümrük'ten önce Hellas Verona, Milan, Sunderland, Liverpool, Roma, Swensea ve Chelsea gibi devlerin formasını giyen Borini'nin İstanbul ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Ne Biglia ne Ndao... İşte Fenerbahçe'nin transferdeki asıl hedefi!

2020-21 sezonunda Süper Lig'de forma giydiği 20 maçta 9 gol, 2 asistlik performans sergileyen kanat oyuncusu, görev verilmesi halinde en uçta da oynayabiliyor.

Son dakika spor haberleri: Ne Biglia ne Ndao... İşte Fenerbahçe'nin transferdeki asıl hedefi!

1 yıllık daha sözleşmesi olan 1.80 boyundaki futbolcu, 1 kez İtalya Milli Takımı'nda da yer aldı.

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