Son dakika spor haberleri: Ne Biglia ne Ndao... İşte Fenerbahçe'nin transferdeki asıl hedefi!

Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitirerek taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, şampiyonluk hasretine 2021-2022 sezonunda nokta koymak için kolları sıvadı.
Sezonun tamamlanmasının ardından Karagümrük'ün iki yıldızı Lucas Biglia ve Ndao'yu istediği iddia edilen Fenerbahçe'nin peşinde olduğu isim ortaya çıktı.
Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Karagümrük'e imza atan ve kısa sürede gösterdiği performansla adından söz ettiren Fabio Borini için resmi teklif yaptığı öğrenildi.