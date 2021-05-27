Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Yeni adresi...

Fenerbahçe'de haziran ayı itibariyle hareketli saatler yaşanacak. Ali Koç'un yeniden adaylığını açıklamasının ardından Sarı Lacivertlilerde olağan genel kurul çalışmaları başladı. Ali Koç tek aday olarak seçime girecek.
Fenerbahçe'de haziran ayı itibariyle hareketli saatler yaşanacak. Ali Koç'un yeniden adaylığını açıklamasının ardından Sarı Lacivertlilerde olağan genel kurul çalışmaları başladı. Ali Koç tek aday olarak seçime girecek.
YENİ TEKNİK ADAM 1 HAZİRAN'DA NETLEŞECEK
Ali Koç'un yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından Fenerbahçe'de hem teknik heyet hem futbol takımı adeta baştan yenilenecek. Ali Koç, yeni teknik direktör konusunda 1 Haziran tarihini işaret ederek durumun netleşeceğini ifade etmitşi.
BELÖZOĞLU BELİRSİZLİĞİ YAŞANIYOR
Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımı Emre Belözoğlu'na emanet eden Fenerbahçe'de Ali Koç ve kurmayla genç futbol adamıyla yola devam etme kararı alsa da birçok alternatif masada yer alıyor. Yönetimde takımı tecrübeli bir teknik direktöre emanet etme fikri de hakim durumda.
OZAN TUFAN AYRILIĞA YAKIN
Başkanlık seçimi ve teknik heyetin belirlenmesinin ardından Fenerbahçe'de gözler transfere çevrilecek. Sarı Lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen isimlerin başında Ozan Tufan geliyor. Fenerbahçe yönetiminin sözleşmesine '20 milyon euroya serbest kalır' maddesi koydurttuğu Ozan Tufan'ın en az 20 milyon euroya Avrupa'dan bir takıma transfer olması bekleniyor.
SAMATTA'YA VEDA EDİLECEK
Ozan Tufan'ın dışında büyük hayal kırıklığı yaratan Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta'yla da yollar kesin olarak ayrılacak.
Fenerbahçe, Samatta'nın bonservisini 6 milyon Euro karşılığında Aston Villa'dan aldıktan sonra 28 yaşındaki futbolcuyu gelecek tekliflere göre takımdan gönderecek. Ozan Tufan ve Samatta ikilisinden 25 milyon Euro bonservis geliri hedefleniyor.
HEPSİ TEKER TEKER AYRILACAK
Fenerbahçe'de sezon başında takıma katılan Lemos, Tisserand, Cisse ve Kemal Ademi gibi isimlerle de yolların kesin olarak ayrılacağı ifade ediliyor. Ayrıca sözleşmesi sona eren Harun Tekin'le de sözleşme yenilenmeyecek. Gökhan Gönül konusunda ise henüz net bir karar verilmedi.
SOSA TAKIMDA KALIYOR
Jose Sosa'nın da takımda kalması bekleniyor. Arjantin basını Estudiantes'in tecrübeli futbolcuyla ilgilendiğini iddia etse de 35 yaşındaki yıldız gelecek sezon da Sarı Lacivertli formayı giymeye devam edecek. Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başlarken beklenmedik bir ayrılık daha yaşanacak.
GUSTAVO'YA SÜRPRİZ TEKLİF
Nacion Deportes'te yer alan habere göre Meksika Liga MX takımlarından Tigres'in Luiz Gustavo'nun peşinde olduğunu iddia etti. Haberde Gustavo'nun Fenerbahçe'de mutlu olmadığı ve takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.
4 MİLYON EURO ÖNERECEKLER
Haberde Gustavo'nun Meksika Ligi tecrübesini yaşamak istediği belirtildi. Tigres'in Luiz Gustavo için Fenerbahçe'ye 4 milyon Euro ödemesi gerektiği ifade edilen haberde Marsilya'dan eski takım arkadaşı Thauvin'in de kısa süre önce Tigres'e imza attığı ve bu gelişmenin Gustavo'nun kararında önemli rol oynadığı aktarıldı.
GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Tigres yönetimin Luiz Gustavo için Fenerbahçe ile görüşmelere başlayacağı aktarıldı. Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo için kapıyı en az 7 milyon Euro'dan açacağı iddia ediliyor.
MARSİLYA'DAN 6 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA TRANSFER EDİLDİ
2019-2020 sezonunda Marsilya'dan 6 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Luiz Gustavo, Sarı Lacivertli takımla 2 sezonda 69 resmi karşılaşmaya çıktı. Gustavo bu maçlarda toplamda 4 gol atarken 2 asist yapma başarısı gösterdi.
AYRILIĞI SICAK BAKTIĞI İDDİA EDİLİYOR
Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından yedek kulübesine çekilen Brezilyalı yıldızın bu karardan memnun olmadığı ve ayrılığı sıcak baktığı iddia edildi.
BREZİLYA'DAN GUSTAVO İDDİASI
Öte yandan Brezilya basınından O Dia'nın muhabiri Vene Casagrande, henüz Luiz Gustavo'ya ulaşan resmi bir teklifin olmadığını fakat Gustavo'nun takımdan ayrılabileceğini iddia etti.