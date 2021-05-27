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Son dakika haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Yeni adresi...

Son dakika haberi: 'i 3. sırada tamamlayan 'de transfer dönemi yaklaştıkça girişimler sıklaşmaya başladı. Gelecek sezon hem ligde hem de 'nde güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak konusu olmaya devam ediyor. Ayrıca transferde gerekli adımların atılması için takımdan ayrılacak isimlerden oluşacak bütçenin de önemi büyük. Bu nedenle Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık kararı alındı. İşte o isim ve son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 18:26
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Yeni adresi...

'de haziran ayı itibariyle hareketli saatler yaşanacak. Ali Koç'un yeniden adaylığını açıklamasının ardından Sarı Lacivertlilerde olağan genel kurul çalışmaları başladı. Ali Koç tek aday olarak seçime girecek.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Yeni adresi...

YENİ TEKNİK ADAM 1 HAZİRAN'DA NETLEŞECEK

Ali Koç'un yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından 'de hem teknik heyet hem futbol takımı adeta baştan yenilenecek. Ali Koç, yeni teknik direktör konusunda 1 Haziran tarihini işaret ederek durumun netleşeceğini ifade etmitşi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Yeni adresi...

BELÖZOĞLU BELİRSİZLİĞİ YAŞANIYOR

Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımı Emre Belözoğlu'na emanet eden 'de Ali Koç ve kurmayla genç futbol adamıyla yola devam etme kararı alsa da birçok alternatif masada yer alıyor. Yönetimde takımı tecrübeli bir teknik direktöre emanet etme fikri de hakim durumda.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Yeni adresi...

OZAN TUFAN AYRILIĞA YAKIN

Başkanlık seçimi ve teknik heyetin belirlenmesinin ardından 'de gözler transfere çevrilecek. Sarı Lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen isimlerin başında Ozan Tufan geliyor. Fenerbahçe yönetiminin sözleşmesine '20 milyon euroya serbest kalır' maddesi koydurttuğu Ozan Tufan'ın en az 20 milyon euroya Avrupa'dan bir takıma transfer olması bekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Yeni adresi...

SAMATTA'YA VEDA EDİLECEK

Ozan Tufan'ın dışında büyük hayal kırıklığı yaratan Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta'yla da yollar kesin olarak ayrılacak.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Yeni adresi...

, Samatta'nın bonservisini 6 milyon Euro karşılığında Aston Villa'dan aldıktan sonra 28 yaşındaki futbolcuyu gelecek tekliflere göre takımdan gönderecek. Ozan Tufan ve Samatta ikilisinden 25 milyon Euro bonservis geliri hedefleniyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Yeni adresi...

HEPSİ TEKER TEKER AYRILACAK

'de sezon başında takıma katılan Lemos, Tisserand, Cisse ve Kemal Ademi gibi isimlerle de yolların kesin olarak ayrılacağı ifade ediliyor. Ayrıca sözleşmesi sona eren Harun Tekin'le de sözleşme yenilenmeyecek. Gökhan Gönül konusunda ise henüz net bir karar verilmedi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Yeni adresi...

SOSA TAKIMDA KALIYOR

Jose Sosa'nın da takımda kalması bekleniyor. Arjantin basını Estudiantes'in tecrübeli futbolcuyla ilgilendiğini iddia etse de 35 yaşındaki yıldız gelecek sezon da Sarı Lacivertli formayı giymeye devam edecek. 'de takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başlarken beklenmedik bir ayrılık daha yaşanacak.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Yeni adresi...

GUSTAVO'YA SÜRPRİZ TEKLİF

Nacion Deportes'te yer alan habere göre Meksika Liga MX takımlarından Tigres'in Luiz Gustavo'nun peşinde olduğunu iddia etti. Haberde Gustavo'nun 'de mutlu olmadığı ve takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Yeni adresi...

4 MİLYON EURO ÖNERECEKLER

Haberde Gustavo'nun Meksika Ligi tecrübesini yaşamak istediği belirtildi. Tigres'in Luiz Gustavo için 'ye 4 milyon Euro ödemesi gerektiği ifade edilen haberde Marsilya'dan eski takım arkadaşı Thauvin'in de kısa süre önce Tigres'e imza attığı ve bu gelişmenin Gustavo'nun kararında önemli rol oynadığı aktarıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Yeni adresi...

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Tigres yönetimin Luiz Gustavo için ile görüşmelere başlayacağı aktarıldı. Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo için kapıyı en az 7 milyon Euro'dan açacağı iddia ediliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Yeni adresi...

MARSİLYA'DAN 6 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA TRANSFER EDİLDİ

2019-2020 sezonunda Marsilya'dan 6 milyon euro bedelle 'ye transfer olan Luiz Gustavo, Sarı Lacivertli takımla 2 sezonda 69 resmi karşılaşmaya çıktı. Gustavo bu maçlarda toplamda 4 gol atarken 2 asist yapma başarısı gösterdi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Yeni adresi...

AYRILIĞI SICAK BAKTIĞI İDDİA EDİLİYOR

Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından yedek kulübesine çekilen Brezilyalı yıldızın bu karardan memnun olmadığı ve ayrılığı sıcak baktığı iddia edildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Yeni adresi...

BREZİLYA'DAN GUSTAVO İDDİASI

Öte yandan Brezilya basınından O Dia'nın muhabiri Vene Casagrande, henüz Luiz Gustavo'ya ulaşan resmi bir teklifin olmadığını fakat Gustavo'nun takımdan ayrılabileceğini iddia etti.

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