Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Yeni adresi...

HEPSİ TEKER TEKER AYRILACAK Fenerbahçe'de sezon başında takıma katılan Lemos, Tisserand, Cisse ve Kemal Ademi gibi isimlerle de yolların kesin olarak ayrılacağı ifade ediliyor. Ayrıca sözleşmesi sona eren Harun Tekin'le de sözleşme yenilenmeyecek. Gökhan Gönül konusunda ise henüz net bir karar verilmedi.

SOSA TAKIMDA KALIYOR Jose Sosa'nın da takımda kalması bekleniyor. Arjantin basını Estudiantes'in tecrübeli futbolcuyla ilgilendiğini iddia etse de 35 yaşındaki yıldız gelecek sezon da Sarı Lacivertli formayı giymeye devam edecek. Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başlarken beklenmedik bir ayrılık daha yaşanacak.