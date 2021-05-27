Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım konuşma yapacak!

3 Haziran 2018'de yapılan seçimi Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'a karşı 16 bin 92 oy alarak kazanmıştı. Seçim sürecinde ve seçimin gerçekleştirildiği kongrede ikili arasında gerginlikler yaşanmış ve yaşanan gerginlikler sonucunda Koç ile Yıldırım'ın arası açılmıştı.

3 yıl sonra yan yana gelecekler

Eski başkan Aziz Yıldırım, seçimi kaybettiği günden bu yana ilk kez başkanlık seçimine gelecek. Yıldırım ile Ali Koç böylelikle 3 yıl aradan sonra yan yana gelmiş olacak.

AZİZ YILDIRIM KONUŞMA DA YAPACAK

Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul toplantısının ilkinin 5-6 Haziran, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise ikincisinin 12-13 Haziran'da yapılacağı açıklanmıştı. Milliyet'in haberine göre seçimde eski başkan Aziz Yıldırım bir konuşma da yapacak.