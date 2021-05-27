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Son dakika haberleri | 'de eski başkan konuşma yapacak!

Başkanlık seçimine gidecek olan 'de, mevcut başkan şu an için tek aday konumunda. 12-13 Haziran'da yapılacak seçim için gözlerin çevrildiği eski başkan , genel kurula katılacak. Yıldırım'ın kurulda bir de konuşma yapacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 12:47
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım konuşma yapacak!

3 Haziran 2018'de yapılan seçimi , eski başkan 'a karşı 16 bin 92 oy alarak kazanmıştı. Seçim sürecinde ve seçimin gerçekleştirildiği kongrede ikili arasında gerginlikler yaşanmış ve yaşanan gerginlikler sonucunda Koç ile Yıldırım'ın arası açılmıştı.

3 yıl sonra yan yana gelecekler

Eski başkan Aziz Yıldırım, seçimi kaybettiği günden bu yana ilk kez başkanlık seçimine gelecek. Yıldırım ile Ali Koç böylelikle 3 yıl aradan sonra yan yana gelmiş olacak.

AZİZ YILDIRIM KONUŞMA DA YAPACAK

'de olağan seçimli genel kurul toplantısının ilkinin 5-6 Haziran, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise ikincisinin 12-13 Haziran'da yapılacağı açıklanmıştı. 'in haberine göre seçimde eski başkan Aziz Yıldırım bir konuşma da yapacak.

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