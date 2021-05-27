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İnşallah ‘dileğimiz’ gerçek olur

Muriç’in eşi ’in paylaşımı heyecana neden oldu. İkilinin de ’ye dönmeyi çok istedikleri belirtiliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
İnşallah ‘dileğimiz’ gerçek olur

Vedat Muriç'in eşi 'ten son günlerda artan transfer haberleriyle ilgili paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından, sarı-lacivertli taraftarlardan gelen yüzlerce 'geri dön' mesajını yayınlayan Edibe Muriç, "Durmadan, bıkmadan, vazgeçmeden, sürekli mesaj atıyorsunuz. İnşallah bir gün 'dileğimiz' gerçek olur" yazdı. Edibe Muriç'in 'dileğimiz' ifadesini kullanması 'ye dönmeyi kendilerinin de istediği şeklinde yorumlandı.

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Sportif direktör , 'in transferi için girişimleri sürdürüyor. Belözoğlu'nun Kosovalı golcü ile uzun süredir iletişimde olduğu, transfer için 'nun kararının beklendiği ifade edildi. ekibinin, Muriç'i kiralamaya razı olması halinde golcü oyuncunun gelecek sezon yeniden sarı-lacivertli formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

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