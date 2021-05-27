İnşallah ‘dileğimiz’ gerçek olur

Vedat Muriç'in eşi Edibe Muriç'ten son günlerda artan transfer haberleriyle ilgili paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından, sarı-lacivertli taraftarlardan gelen yüzlerce 'geri dön' mesajını yayınlayan Edibe Muriç, "Durmadan, bıkmadan, vazgeçmeden, sürekli mesaj atıyorsunuz. İnşallah bir gün 'dileğimiz' gerçek olur" yazdı. Edibe Muriç'in 'dileğimiz' ifadesini kullanması Fenerbahçe'ye dönmeyi kendilerinin de istediği şeklinde yorumlandı.

EMRE SÜREKLİ TEMASTA

Sportif direktör Emre Belözoğlu, Vedat Muriç'in transferi için girişimleri sürdürüyor. Belözoğlu'nun Kosovalı golcü ile uzun süredir iletişimde olduğu, transfer için Lazio'nun kararının beklendiği ifade edildi. İtalyan ekibinin, Muriç'i kiralamaya razı olması halinde golcü oyuncunun gelecek sezon yeniden sarı-lacivertli formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.