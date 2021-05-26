Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Fransa'dan sol bek! Türkiye'ye gelmek istiyor

Son dakika transfer haberleri: 'ye 'dan ! 'ye gelmek istiyor

mevkisine transfer yapmak isteyen 'den flaş bir hamle geldi. ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, Çek futbolcunun yerine takviye yapmak için harekete geçti. Yönetim, kariyerini 'da sürdüren ve 'ye gelmeyi isteyen yıldız isimle ilk teması kurdu. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:24 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:31
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Fransa'dan sol bek! Türkiye'ye gelmek istiyor

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli yönetim, transferde nokta atışı takviyeler yapmak istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Fransa'dan sol bek! Türkiye'ye gelmek istiyor

Eksik bölgeleri belirleyen Fenerbahçeli kurmaylar, yeni sezonda savunmanın solunda sıkıntı yaşamamak adına düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Fransa'dan sol bek! Türkiye'ye gelmek istiyor

FILIP NOVAK YOLCU!
Bazı isimlerle yolları ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde gözden futbolculardan biri oldu.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Fransa'dan sol bek! Türkiye'ye gelmek istiyor

'deki sözleşmesi 2023 yılında sona erecek 30 yaşındaki futbolcunun yeni adresiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Fransa'dan sol bek! Türkiye'ye gelmek istiyor

Çek sol bekin ülkesinin takımlarından Sparta Prag'dan gelen teklifi değerlendirmeye aldığı belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Fransa'dan sol bek! Türkiye'ye gelmek istiyor

Novak'ın ayrılacak olması nedeniyle savunmanın soluna takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler gündemine aldı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Fransa'dan sol bek! Türkiye'ye gelmek istiyor

UMUT MERAŞ BOMBASI!
Ajansspor'un haberine göre, Kanarya transferi için listesine Fransız ekibi Le Havre'de oynayan Umut Meraş'ı ekledi. Sarı-lacivertli yönetimin 25 yaşındaki oyuncu ile de temasa geçtiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Fransa'dan sol bek! Türkiye'ye gelmek istiyor

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR!
'ye dönmek isteyen Umut'un yaz transfer döneminde Fransız kulübünden ayrılması bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Fransa'dan sol bek! Türkiye'ye gelmek istiyor

2. Lig takımı Le Havre formasıyla bu sezon 34 maçta süre alan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Umut Meraş'ın kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

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