Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Fransa'dan sol bek! Türkiye'ye gelmek istiyor

UMUT MERAŞ BOMBASI!

Ajansspor'un haberine göre, Kanarya sol bek transferi için listesine Fransız ekibi Le Havre'de oynayan Umut Meraş'ı ekledi. Sarı-lacivertli yönetimin 25 yaşındaki oyuncu ile de temasa geçtiği öğrenildi.