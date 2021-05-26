Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Fransa'dan sol bek! Türkiye'ye gelmek istiyor

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli yönetim, transferde nokta atışı takviyeler yapmak istiyor.
Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli yönetim, transferde nokta atışı takviyeler yapmak istiyor.
Eksik bölgeleri belirleyen Fenerbahçeli kurmaylar, yeni sezonda savunmanın solunda sıkıntı yaşamamak adına düğmeye bastı.
FILIP NOVAK YOLCU!
Bazı isimlerle yolları ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde Filip Novak gözden futbolculardan biri oldu.
Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2023 yılında sona erecek 30 yaşındaki futbolcunun yeni adresiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Çek sol bekin ülkesinin takımlarından Sparta Prag'dan gelen teklifi değerlendirmeye aldığı belirtildi.
Novak'ın ayrılacak olması nedeniyle savunmanın soluna takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler A Milli yıldızı gündemine aldı.
UMUT MERAŞ BOMBASI!
Ajansspor'un haberine göre, Kanarya sol bek transferi için listesine Fransız ekibi Le Havre'de oynayan Umut Meraş'ı ekledi. Sarı-lacivertli yönetimin 25 yaşındaki oyuncu ile de temasa geçtiği öğrenildi.
TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR!
Türkiye'ye dönmek isteyen Umut'un yaz transfer döneminde Fransız kulübünden ayrılması bekleniyor.
Fransa 2. Lig takımı Le Havre formasıyla bu sezon 34 maçta süre alan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Umut Meraş'ın kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.