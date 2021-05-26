Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş hamle! Mesut Özil'in eski takım arkadaşı geliyor

2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Almanya'nın kadrosunda da yer alan Mustafi, turnuvanın ardından 8 milyon euro'ya Sampdoria'dan Valencia'ya transfer olmuştu.

La Liga'daki iki sezonun ardından 41 milyon euro karşılığında Arsenal'e transfer olan Mustafi, ilk iki sezon düzenli şekilde oynasa da son bir buçuk sezonda İngiliz ekibinde kulübede kalınca devre arasında zor durumdaki Schalke'ye geçmişti.