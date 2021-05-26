Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş hamle! Mesut Özil'in eski takım arkadaşı geliyor

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe transfer için düğmeye bastı.
Süper Lig'de şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe transfer için düğmeye bastı.
Takımın iskeletini koruyacak olan sarı-lacivertliler, eksik bölgelere nokta atışı takviye yapmak istiyor.
Bir yandan teknik direktör konusunda karar aşamasında olan yönetim, diğer yandan transfer operasyonunu sürdürüyor.
Attila Szalai'nin yanına bir stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, yıldız bir ismi gündemine aldı.
MUSTAFI BOMBASI!
Türkiye'nin haberine göre, Alman gazetesi Hamburger Morgenpost, sarı lacivertli takımın, Arsenal ile sözleşmesi sona eren Arnavut asıllı Alman stoper Shkodran Mustafi ile ilgilendiğini yazdı.
Everton, Sampdoria, Valencia ve Arsenal formaları giyen Mustafi, devre arasında Schalke'ye transfer olmuş takımının küme düşmesini engelleyememişti.
MESUT ÖZİL'İN ESKİ TAKIM ARKADAŞI!
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in Arsenal'den eski takım arkadaşı olan Mustafi, İngiliz ekibinde geçtiğimiz sezon 9 maçta forma giydi.
2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Almanya'nın kadrosunda da yer alan Mustafi, turnuvanın ardından 8 milyon euro'ya Sampdoria'dan Valencia'ya transfer olmuştu.
La Liga'daki iki sezonun ardından 41 milyon euro karşılığında Arsenal'e transfer olan Mustafi, ilk iki sezon düzenli şekilde oynasa da son bir buçuk sezonda İngiliz ekibinde kulübede kalınca devre arasında zor durumdaki Schalke'ye geçmişti.
Mesut Özil'in başrolünü oynadığı 2014 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Almanya'nın kadrosunda yer alan Mustafi için kulüpler bugüne kadar yaklaşık 50 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Sağ ayaklı stoper olan Alman oyuncu, sağ bekte de görev yapabiliyor.