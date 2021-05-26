Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş hamle! Mesut Özil'in eski takım arkadaşı geliyor

Son dakika transfer haberleri: 'den flaş hamle! 'in eski takım arkadaşı geliyor

Stoper transferi için kolları sıvayan 'den flaş bir hamle geldi. 'ye partner arayışında olan , 'in eski takım arkadaşını kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertli kurmayların, bonservisi elinde bulunduran yıldız futbolcuya çubuklu formayı giydirmek için şartları zorlayacağı ifade edildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:55
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş hamle! Mesut Özil'in eski takım arkadaşı geliyor

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen transfer için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş hamle! Mesut Özil'in eski takım arkadaşı geliyor

Takımın iskeletini koruyacak olan sarı-lacivertliler, eksik bölgelere nokta atışı takviye yapmak istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş hamle! Mesut Özil'in eski takım arkadaşı geliyor

Bir yandan teknik direktör konusunda karar aşamasında olan yönetim, diğer yandan transfer operasyonunu sürdürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş hamle! Mesut Özil'in eski takım arkadaşı geliyor

'nin yanına bir stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, yıldız bir ismi gündemine aldı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş hamle! Mesut Özil'in eski takım arkadaşı geliyor

MUSTAFI BOMBASI!
Türkiye'nin haberine göre, Alman gazetesi Hamburger Morgenpost, sarı lacivertli takımın, Arsenal ile sözleşmesi sona eren Arnavut asıllı Alman stoper Shkodran Mustafi ile ilgilendiğini yazdı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş hamle! Mesut Özil'in eski takım arkadaşı geliyor

Everton, Sampdoria, Valencia ve Arsenal formaları giyen Mustafi, devre arasında Schalke'ye transfer olmuş takımının küme düşmesini engelleyememişti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş hamle! Mesut Özil'in eski takım arkadaşı geliyor

MESUT ÖZİL'İN ESKİ TAKIM ARKADAŞI!
'nin yıldızı 'in Arsenal'den eski takım arkadaşı olan Mustafi, İngiliz ekibinde geçtiğimiz sezon 9 maçta forma giydi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş hamle! Mesut Özil'in eski takım arkadaşı geliyor

2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Almanya'nın kadrosunda da yer alan Mustafi, turnuvanın ardından 8 milyon euro'ya Sampdoria'dan Valencia'ya transfer olmuştu.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş hamle! Mesut Özil'in eski takım arkadaşı geliyor

La Liga'daki iki sezonun ardından 41 milyon euro karşılığında Arsenal'e transfer olan Mustafi, ilk iki sezon düzenli şekilde oynasa da son bir buçuk sezonda İngiliz ekibinde kulübede kalınca devre arasında zor durumdaki Schalke'ye geçmişti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş hamle! Mesut Özil'in eski takım arkadaşı geliyor

'in başrolünü oynadığı 2014 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Almanya'nın kadrosunda yer alan Mustafi için kulüpler bugüne kadar yaklaşık 50 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Sağ ayaklı stoper olan Alman oyuncu, sağ bekte de görev yapabiliyor.

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