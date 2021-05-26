Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Altınordu'nun genç yıldızları Enis Destan ve Burak İnce'ye kanca! Anlaşma yakın

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Altınordu'nun genç yıldızları ve 'ye kanca! Anlaşma yakın

’dan birçok kulübün peşinde olduğu Altınordu'nun genç yıldızları ve için Fenerbahçe devreye girdi. Başkan , Altınordu Başkanı ile görüşürken, taraflar arasında anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi. ( transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Altınordu'nun genç yıldızları Enis Destan ve Burak İnce'ye kanca! Anlaşma yakın

Fenerbahçe, Altınordu'nun 2 genç yıldızının peşine düştü. Sarı lacivertlilerin hedefinde performansı ile dikkat çeken Altınordu'nun genç yıldızları forvet ve merkez orta saha var. Fenerbahçe Başkanı 'un arasının iyi olduğu Altınordu Başkanı 'ı arayarak oyuncuların transferini gerçekleştirmek için görüştüğü öğrenildi. Altınordu'nun, Enis Destan için 3 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay istediği bildirildi. Enis Destan'a , ile , ve 'in takımı de talip. Burak İnce'ye ise , ve 'dan görücüler gelmişti.

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