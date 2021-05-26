Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın eski gözdesi için teklif! 5.5 milyon euro...

Son dakika transfer haberi: 'den 'ın eski gözdesi için teklif! 5.5 milyon euro...

Son dakika transfer haberleri... 'de sezon başı ve devre arasında yapılan transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, ligin sona ermesiyle transferde taarruza geçti. Sarı-lacivertliler, bir dönem 'ın da listesinde yer alan o isim için 5.5 milyon euro'luk bir teklif hazırladı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:27 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:34
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın eski gözdesi için teklif! 5.5 milyon euro...

'de sezonu ezeli rakipleri ve 'ın arkasında 3. sırada tamamlayan 'de gelecek sezon için çalışmalar hızlandı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın eski gözdesi için teklif! 5.5 milyon euro...

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın eski gözdesi için teklif! 5.5 milyon euro...

Geçtiğimiz sezon başında Lazio'ya gönderdiği 'yi yeniden kadrosuna katacağı öne sürülen Kanarya ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın eski gözdesi için teklif! 5.5 milyon euro...

'da yayın yapan voetbalbelgie.be adlı internet sitesinde yer alan haberde , VV St. Truiden forması giyen Japon golcü 'yi kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın eski gözdesi için teklif! 5.5 milyon euro...

Haberde sarı-lacivertlilerin bir dönem 'ın da ilgilendiği Suzuki'yi kadrosuna katmak için 4.5 milyon Euro + 1 milyon euro olmak üzere 5.5 milyon Euro vermeye hazır olduğu kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın eski gözdesi için teklif! 5.5 milyon euro...

YUMA SUZUKI KİMDİR?

26 Nisan 1996 tarihinde Japonya'nın Choshi kentinde dünyaya gelen , futbola Kashima Antlers altyapısında başladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın eski gözdesi için teklif! 5.5 milyon euro...

Şubat 2015'te aynı takımla profesyonel sözleşme imzalayan 25 yaşındaki futbolcu, 6.5 sezon boyunca Japon ekibinin formasını terletmesinin ardından 2019 yılında VV St. Truiden'e transfer oldu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın eski gözdesi için teklif! 5.5 milyon euro...

Geride bıraktığımız sezon Ligi'nde 34 maçta görev alan , 17 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

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