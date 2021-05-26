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Son dakika spor haberleri: Ve 'de teknik direktör kararı verildi! ...

Gündemine aldığı teknik adamlarla anlaşma sağlayamayan yönetimi, ile yola devam edecek. Belözoğlu'na güvenen 'un, kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberleri: Ve Fenerbahçe'de teknik direktör kararı verildi! Emre Belözoğlu...
Yeni sezon öncesi , , ve gibi teknik direktörlerle görüştüğü iddia edilen 'de karar açıklanıyor. Sarı-lacivertlilerin özellikle ısrarcı olduğu ileri sürülen Löw'ün 'daki görevi nedeniyle yeni sezon çalışmalarına geç katılma olasılığı planları alt-üst etti. Önceki gün kulüp binasında ile görüşen başkan 'un da bu konuda kararını verdiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon takımın başında çıktığı son 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Belözoğlu ile devam etme kararı alan Koç'un kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.
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