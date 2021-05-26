Son dakika spor haberleri: Ve Fenerbahçe'de teknik direktör kararı verildi! Emre Belözoğlu...

Gündemine aldığı teknik adamlarla anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe yönetimi, Emre Belözoğlu ile yola devam edecek. Belözoğlu'na güvenen Ali Koç'un, kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor (FB transfer haberi)
Yeni sezon öncesi Löw, Favre, Dalic Labbadia ve Rebrov gibi teknik direktörlerle görüştüğü iddia edilen Fenerbahçe'de karar açıklanıyor. Sarı-lacivertlilerin özellikle ısrarcı olduğu ileri sürülen Löw'ün Almanya'daki görevi nedeniyle yeni sezon çalışmalarına geç katılma olasılığı planları alt-üst etti. Önceki gün kulüp binasında Emre Belözoğlu ile görüşen başkan Ali Koç'un da bu konuda kararını verdiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon takımın başında çıktığı son 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Belözoğlu ile devam etme kararı alan Koç'un kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.