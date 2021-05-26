Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Berke Özer'den Fenerbahçe açıklaması! Takımdaki geleceği...

Son dakika spor haberleri: 'den açıklaması! Takımdaki geleceği...

'nın takımında kiralık forma giyen , sözleşmesinin bitmesinin ardından 'ye geri dönecek. Transferde devi 'in gündemine gelen genç file bekçisi, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:24
Son dakika spor haberleri: Berke Özer'den Fenerbahçe açıklaması! Takımdaki geleceği...

İki yıl boyunca 'nın takımında kiralık olarak forma giyen 'nin milli kalecisi , açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberleri: Berke Özer'den Fenerbahçe açıklaması! Takımdaki geleceği...

Ümit Milli Takım ile kamp çalışmalarını sürdüren Berke, "Kampımız çok güzel gidiyor. Neredeyse her gün çift antrenman yapıyoruz. Levent Hocamız ve Tolunay Hocamız ile birlikte antrenmanların büyük bir bölümü taktiksel açıdan yoğun geçiriyoruz.

Son dakika spor haberleri: Berke Özer'den Fenerbahçe açıklaması! Takımdaki geleceği...

Antrenmanlardan sonra da sık toplantılar yapıyoruz. İyi bir taktik ortamı oluşturduk. Çok güzel bir kamp geçiriyoruz. Umarım bu da bizi başarıya götüren bir anahtar olur" diye konuştu.

Son dakika spor haberleri: Berke Özer'den Fenerbahçe açıklaması! Takımdaki geleceği...

"MÜKEMMEL BİR KALECİ JENERASYONU OLDU"
Türkiye'nin kaleci problemi olmadığını belirten 21 yaşındaki file bekçisi, "Bundan 5-6 sene öncesine baktığınız zaman Volkan Demirel, Tolga Zengin ve Onur Kıvrak vardı.Türkiye'de kaleci sorunundan bahsediliyordu. Bugün geldiğimiz noktada her kulübümüzde neredeyse Türk ve genç kaleciler oynuyor.

Son dakika spor haberleri: Berke Özer'den Fenerbahçe açıklaması! Takımdaki geleceği...

Bunun en önemli etkeni olarak da oynamalarını gösteriyorum. Oynadığı zaman da böyle performans gösteriyorlar. Büyük bir rekabet var. Hepimiz A Milli Takım'a çıkmak istiyoruz. Mili takımın böyle bir jenerasyon yakalaması da mükemmel bir şey" şeklinde konuştu.

Son dakika spor haberleri: Berke Özer'den Fenerbahçe açıklaması! Takımdaki geleceği...

"BAŞKAN ALİ KOÇ İLE GELECEK PLANLAMASI YAPACAĞIM"
Milli takım kampından sonra geleceği için Başkanı Ali Koç ile görüşme yapacaklarını belirten , "Açıkçası tamamen Milli Takım kampına odaklandım. 'dan direkt buraya geldim. Çok güzel iki sezon geçirdim. Genç bir kaleci olarak güzel bir tecrübe edindim. Yaklaşık 50 maç oynadım. Başkanımızla da konuştum. Milli Takım'dan sonra oturup bir gelecek planlaması yapacağız" açıklamasını yaptı.

Son dakika spor haberleri: Berke Özer'den Fenerbahçe açıklaması! Takımdaki geleceği...

'nın takımında iki sezon kiralık olarak forma giyen , bu yıl 'ye döndü. 21 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli kulüp ile 2022 Haziran ayına kadar mukavelesi bulunuyor.

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