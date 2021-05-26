Son dakika spor haberleri: Berke Özer'den Fenerbahçe açıklaması! Takımdaki geleceği...

İki yıl boyunca Belçika'nın Westerlo takımında kiralık olarak forma giyen Fenerbahçe'nin milli kalecisi Berke Özer, açıklamalarda bulundu.
İki yıl boyunca Belçika'nın Westerlo takımında kiralık olarak forma giyen Fenerbahçe'nin milli kalecisi Berke Özer, açıklamalarda bulundu.
Ümit Milli Takım ile kamp çalışmalarını sürdüren Berke, "Kampımız çok güzel gidiyor. Neredeyse her gün çift antrenman yapıyoruz. Levent Hocamız ve Tolunay Hocamız ile birlikte antrenmanların büyük bir bölümü taktiksel açıdan yoğun geçiriyoruz.
Antrenmanlardan sonra da sık toplantılar yapıyoruz. İyi bir taktik ortamı oluşturduk. Çok güzel bir kamp geçiriyoruz. Umarım bu da bizi başarıya götüren bir anahtar olur" diye konuştu.