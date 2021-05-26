Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Onyekuru planı ortaya çıktı!

Galatasaray, Onyekuru transferinde ezeli rakibi Fenerbahçe'den müthiş bir çalım yemek üzere.
Sarı-Kırmızılılar, 14 Haziran tarihine kadar Henry Onyekuru'nun bonservisini 4.5 milyon Euro bedelle alma hakkına sahip. Ancak seçimler nedeniyle Sarı-Kırmızılılar bu konuda adım atamıyor... Takvim'in haberine göre; Bunu gören Fenerbahçeli kurmaylar da Nijeryalı Onyekuru için Monaco kulübü ile hemen temasa geçti.
GALATASARAY KIPIRDAYAMIYOR
Galatasaray'ın genel kurulu 12 Haziran'da. Ancak yeterli çoğunluk sağlanamayacağı için 19 Haziran'da gerçekleşmesi neredeyse kesin gibi. Yeni başkan bu tarihten sonra transferlerle ilgili tasarrufta bulunabilecek. Bu da kulübün elini kolunu bağlıyor.