Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Onyekuru planı ortaya çıktı!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Onyekuru planı ortaya çıktı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: 'de şampiyonluğu son haftaya kadar kovalayan Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosunu kurmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertlilerde gündeme gelen son isim ise ile kiralık sözleşmesi biten . Kanarya yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için Monaco ile görüşmelere başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Onyekuru teklifi belli oldu!

, Onyekuru transferinde ezeli rakibi Fenerbahçe'den müthiş bir çalım yemek üzere.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Onyekuru teklifi belli oldu!

Sarı-Kırmızılılar, 14 Haziran tarihine kadar 'nun bonservisini 4.5 milyon Euro bedelle alma hakkına sahip. Ancak seçimler nedeniyle Sarı-Kırmızılılar bu konuda adım atamıyor... Takvim'in haberine göre; Bunu gören Fenerbahçeli kurmaylar da Nijeryalı Onyekuru için Monaco kulübü ile hemen temasa geçti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Onyekuru teklifi belli oldu!

GALATASARAY KIPIRDAYAMIYOR


'ın genel kurulu 12 Haziran'da. Ancak yeterli çoğunluk sağlanamayacağı için 19 Haziran'da gerçekleşmesi neredeyse kesin gibi. Yeni başkan bu tarihten sonra transferlerle ilgili tasarrufta bulunabilecek. Bu da kulübün elini kolunu bağlıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Onyekuru teklifi belli oldu!

MONACO İSTEDİĞİ FİYATI ÇEKEBİLİR


'da yeni yönetim de Onyekuru için girişimde bulunabilir ancak 4,5 milyon Euro'ya transfer edebilme hakkı kaybolacak. Bu durumda Monaco yönetimi de piyasa koşullarına göre istediği bonservis fiyatını isteme hakkına sahip olacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Onyekuru teklifi belli oldu!

FENER 4.5 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR


Fenerbahçe yönetiminin de öncelikle Monaco yönetimine 4.5 milyon Euro'yu ödemeye hazır olduklarını ilettiği öğrenildi. 14 Haziran'da opsiyon tarihinin sona ermesinden sonra da devreye girerse fiyat artırımına gitmeyi planlıyor.

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