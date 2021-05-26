Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan büyük fedakarlık!

Teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu geldikten sonra takımın gözdesi olan, performansı ve mücadelesiyle alkış toplayan Mert Hakan Yandaş, sezon biter bitmez bıçak altına yatmıştı. Orta saha oyuncusunun takımı yalnız bırakmamak adına sakat sakat oynadığı öğrenildi. Sezonun büyük bölümünde kasık ağrıları çeken başarılı orta saha oyuncusunun özellikle son haftalarda sağlık ekibi tarafından, 'Oynaman riskli' denmesine karşın, "Takımımı bu kritik dönemde yalnız bırakamam. Sezon bitince ameliyat olurum" diyerek oynamaya devam ettiği öğrenildi.

LİG BİTER BİTMEZ

Ligin tamamlanmasının ardından doğrudan ameliyat masasına yatan 27 yaşındaki futbolcu, operasyonun ardından tedavi süreci ile ilgili bilgilendirmede bulunmuştu. Operasyona kadar ağrılarından kimseye bahsetmeden antrenmanlarına devam eden Mert'in ameliyatının iyi geçmesinden ve yeni sezona çok daha güçlü girecek olmaktan son derece mutlu olduğu da kaydedildi.

34 MAÇTA OYNADI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 34 maça çıkıp şiddetli ağrılara rağmen takımını yalnız bırakmadan mücadele eden Mert Hakan Yandaş'ın bu fedakarlığı, hem teknik heyetten hem de yönetimden tam not aldı. Milliyet'in haberine göre yıldız futbolcunun adı Sarı-Lacivertliler'deki yeni sezon planlamasında en üst sıralarda yazıyor.