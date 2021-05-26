Perotti'den mesaj var: Kampa yetişeceğim

Geçtiğimiz sezon öncesi Roma'dan transfer edilen ve sakatlıklar nedeniyle fazla süre alamayan Diego Perotti'den mesaj... Sezon tamamlanmadan İstanbul'a gelen çalışmalarına bireysel olarak Samandıra'da devam eden Arjantinli yıldız, yeni sezon kampına katılmak istediğini iletti.
Geçtiğimizsezon öncesi Roma'dan transfer edilen ve sakatlıklar nedeniyle fazla süre alamayan Diego Perotti'den mesaj... Sezon tamamlanmadan İstanbul'a gelen çalışmalarına bireysel olarak Samandıra'da devam eden Arjantinli yıldız, yeni sezon kampına katılmak istediğini iletti. 32 yaşındaki futbolcunun detaylı sağlık kontrollerinin ardından sözleşmesine yeni maddeler ekletilmesi halinde kampa katılabileceği iddia edildi.