Haberler Fenerbahçe Perotti'den mesaj var: Kampa yetişeceğim

Perotti'den mesaj var: Kampa yetişeceğim

Geçtiğimiz sezon öncesi 'dan transfer edilen ve sakatlıklar nedeniyle fazla süre alamayan 'den mesaj... Sezon tamamlanmadan 'a gelen çalışmalarına bireysel olarak 'da devam eden Arjantinli yıldız, yeni sezon kampına katılmak istediğini iletti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Perotti'den mesaj var: Kampa yetişeceğim
Geçtiğimiz sezon öncesi 'dan transfer edilen ve sakatlıklar nedeniyle fazla süre alamayan 'den mesaj... Sezon tamamlanmadan 'a gelen çalışmalarına bireysel olarak 'da devam eden Arjantinli yıldız, yeni sezon kampına katılmak istediğini iletti. 32 yaşındaki futbolcunun detaylı sağlık kontrollerinin ardından sözleşmesine yeni maddeler ekletilmesi halinde kampa katılabileceği iddia edildi.
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