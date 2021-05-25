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Son dakika transfer haberleri: ABD'li stoper 'u gündemine aldı!

'nin savunmaya ’da forma giyen ABD’li ’u transfer etmek istediği iddia edildi. İstikrarı ve başarılı performansı ile göz dolduran Brooks'un piyasa değeri 12 milyon euro.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ABD'li stoper John Brooks'u gündemine aldı!

Stopere takviye yapacak için yeni bir isim ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, 'da forma giyen 28 yaşındaki 'la temasta olduğu ileri sürüldü. Yönetimin, 1.93 boyundaki oyuncunun menajeriyle bir görüşme yaptığı iddialar arasında... 2018 yılında 7 milyon euro bonservis bedeliyle Wolfsburg'a transfer olan ABD'li stoper, bu sezon 35 maçta forma giyerken, 2 gol attı. İstikrarı ve başarılı performansı ile göz dolduran Brooks'un piyasa değeri 12 milyon euro. geçen yıl da aynı takımdan 'ı 4 milyon euro'ya renklerine bağlamıştı.

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doğumlu Brooks, 40 kez 'nda oynadı. ve Wolfsburg ile toplam 241 resmi maça çıkıp 8 gol+2 asistlik performans sergiledi. Sol ayaklı oyuncu hem sağ hem sol stoper oynayabiliyor.

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