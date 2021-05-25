Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ABD'li stoper John Brooks'u gündemine aldı!

Stopere takviye yapacak F.Bahçe için yeni bir isim ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, Wolfsburg'da forma giyen 28 yaşındaki John Brooks'la temasta olduğu ileri sürüldü. Yönetimin, 1.93 boyundaki oyuncunun menajeriyle bir görüşme yaptığı iddialar arasında... 2018 yılında 7 milyon euro bonservis bedeliyle Wolfsburg'a transfer olan ABD'li stoper, bu sezon 35 maçta forma giyerken, 2 gol attı. İstikrarı ve başarılı performansı ile göz dolduran Brooks'un piyasa değeri 12 milyon euro. Fenerbahçe geçen yıl da aynı takımdan Marcel Tisserand'ı 4 milyon euro'ya renklerine bağlamıştı.

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Almanya doğumlu Brooks, 40 kez Birleşik Devletler Milli Takımı'nda oynadı. Hertha Berlin ve Wolfsburg ile toplam 241 resmi maça çıkıp 8 gol+2 asistlik performans sergiledi. Sol ayaklı oyuncu hem sağ hem sol stoper oynayabiliyor.