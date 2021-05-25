Son dakika spor haberleri: Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'de neden kalmak istemediğini açıkladı!

Birçok kulüpten teklif olmasına rağmen Stuttgart'ı seçme nedenini anlatan Ömer Faruk Beyaz, "Stuttgart, Avrupa'nın en genç takımlarından bir tanesi. Oynayan futbolcular yaş olarak benimle yakın. Şansımın daha fazla olduğunu düşündüm. Onun için bu tercihi yaptım. Şu an için kararımdan memnunum ama her şeyi önümüzdeki sezon gösterecek." şeklinde görüş belirtti.

Ömer Faruk, kariyerinde daha yukarıları hedeflediğini vurgulayarak, "Stuttgart, kariyerim için önemli bir basamak olacak. Kendimi gösterebileceğimi düşündüğüm bir yer. Sonrasında tabii ki başka ülkelere gitmek hedefimde var ama önceliğim kendimi Stuttgart'ta göstermek, takımım için başarılı olmak. Sonrasında hedeflerimi gerçekleştireceğim." değerlendirmesinde bulundu.