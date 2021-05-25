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Son dakika spor haberi: çılgınlığı! ve ...

Son dakika ve haberleri: Sözleşmesi sona eren Serdar’a Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın yanı sıra , ve de teklif yaptı. Tecrübeli futbolcu kararını 10 gün içerisinde verecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberi: Serdar Dursun çılgınlığı! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Bu sezon Avrupa futboluna damga vuran Türk yıldızlardan biri olan transfer savaşı çıkardı. takımlarından 'ta 27 gole imza atarak krallık koltuğuna oturan yıldız futbolcu başta ve olmak üzere 5 kulübü peşine taktı.

MENAJERİ GÖRÜŞME YAPIYOR

Takvim'in haberine göre; 29 yaşındaki futbolcuya bu iki kulübün yanı sıra , ve 04 de teklif yaptı. Sözleşmesi sona eren Serdar kesin kararını 10 gün içinde verecek.

TÜRKİYE'YE DÖNMEYİ İSTİYOR

Attığı 27 golü 6 da asistle süsleyen Serdar Dursun konusunda özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın çok istekli olduğu öğrenildi. Türk yıldız da ülkesine dönmeye sıcak bakıyor.

2016'DA ALMANYA'YA GİTTİ

tarafından 'a alınmaması büyük tartışma yaratan Serdar Dursun, 2016 yılında 'ten 'ya giderek bir bakıma kaderini değiştirdi.

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