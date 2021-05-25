Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Sosa depremi! Yönetim görüştü ve...

Arjantinli yıldız Jose Sosa Bodrum'da sürdürdüğü tatil esnasında bir telefon alarak apar topar İstanbul'a çağrıldı.
Arjantinli yıldız Jose Sosa Bodrum'da sürdürdüğü tatil esnasında bir telefon alarak apar topar İstanbul'a çağrıldı.
Sosa, Bodrum'daki tatilinde bir otelin beach'inde görüntülenmiş ve Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'la da bir araya gelmişti.
İSTANBUL'A ÇAĞRILDI!
Yönetimin çağrısı üzerine Bodrum'da sürdürdüğü tatilini yarı bırakarak İstanbul'a gelen Arjantinli yıldız ile dün bir görüşme gerçekleştirildi.
EMRE BELÖZOĞLU GÖRÜŞMEDE YER ALDI!
Görüşmede geçen sezonu Futbol A Takım Direktörü olarak tamamlayan ve Fenerbahçe'yi son haftaya kadar şampiyonluk yarışında tutan ancak sarı lacivertlilerdeki geleceği belirsizliğini koruyan Emre Belözoğlu da yer aldı.
TOPUN AĞZINA GELDİ!
Sosa, tercümanla birlikte kulübe görüşmeye gitti. Geçen sezon başında 2 yıllık sözleşme imzalanan Jose Sosa ile ipler kopma noktasına geldi.
Hürriyet'in haberine göre; Sarı-lacivertli yönetimin 35 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 2 milyon euro'luk yüksek ücretini ve yaşam tarzından duydukları memnuniyetsizliği dile getirdiği ve taraflar arasında ayrılığın yaşanabileceği öğrenildi.
Taraftarların görüşmede anlaşmaya varamadığı ve kısa süre içerisinde tekrar bir araya geleceği dile getirildi.
HAYALİ ÜLKESİNE DÖNMEK!
Aktif futbolculuk kariyerinin son dönemlerini yaşayan Jose Sosa'nın gönlünde ise futbolu altyapısından yetiştiği ülkesi Arjantin'in köklü takımlarından Estudiantes'te noktalamak yer alıyor.
2007'de Estudiantes'ten 9 milyon euro bonservis bedeli ile Bayern Münih'e transfer olan Sosa, Emre Belözoğlu'nun takımda kalmaması durumunda ülkesine dönmek istediği öğrenildi.
Jose Sosa sarı lacivertli takımda 34 maça çıkarken 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.