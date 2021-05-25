Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Sosa depremi! Yönetim görüştü ve...

EMRE BELÖZOĞLU GÖRÜŞMEDE YER ALDI!

Görüşmede geçen sezonu Futbol A Takım Direktörü olarak tamamlayan ve Fenerbahçe'yi son haftaya kadar şampiyonluk yarışında tutan ancak sarı lacivertlilerdeki geleceği belirsizliğini koruyan Emre Belözoğlu da yer aldı.