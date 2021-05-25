Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Sosa depremi! Yönetim görüştü ve...

Son dakika transfer haberleri: depremi! Yönetim görüştü ve...

'deki geleceği merak konusu olan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon başında takıma katılan ve teknik direktörlüğe 'nun getirilmesinin ardından ilk 11'e monte edilen Arjantinli yıldızın yönetimin isteği üzerine tatili yarıda bıraktığı iddia edildi. Fenerbahçe yönetiminin Jose Sosa ile görüşme sağladığı ve bu görüşmede Emre Belözoğlu'nun da yer aldığı belirtildi. İşte yaşanan flaş gelişmeler ve toplantının detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 12:50
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Sosa depremi! Yönetim görüştü ve...

Arjantinli yıldız Bodrum'da sürdürdüğü tatil esnasında bir telefon alarak apar topar İstanbul'a çağrıldı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Sosa depremi! Yönetim görüştü ve...

Sosa, Bodrum'daki tatilinde bir otelin beach'inde görüntülenmiş ve Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'la da bir araya gelmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Sosa depremi! Yönetim görüştü ve...

İSTANBUL'A ÇAĞRILDI!
Yönetimin çağrısı üzerine Bodrum'da sürdürdüğü tatilini yarı bırakarak İstanbul'a gelen Arjantinli yıldız ile dün bir görüşme gerçekleştirildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Sosa depremi! Yönetim görüştü ve...

EMRE BELÖZOĞLU GÖRÜŞMEDE YER ALDI!
Görüşmede geçen sezonu Futbol A Takım Direktörü olarak tamamlayan ve 'yi son haftaya kadar şampiyonluk yarışında tutan ancak sarı lacivertlilerdeki geleceği belirsizliğini koruyan da yer aldı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Sosa depremi! Yönetim görüştü ve...

TOPUN AĞZINA GELDİ!
Sosa, tercümanla birlikte kulübe görüşmeye gitti. Geçen sezon başında 2 yıllık sözleşme imzalanan ile ipler kopma noktasına geldi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Sosa depremi! Yönetim görüştü ve...

Hürriyet'in haberine göre; Sarı-lacivertli yönetimin 35 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 2 milyon euro'luk yüksek ücretini ve yaşam tarzından duydukları memnuniyetsizliği dile getirdiği ve taraflar arasında ayrılığın yaşanabileceği öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Sosa depremi! Yönetim görüştü ve...

Taraftarların görüşmede anlaşmaya varamadığı ve kısa süre içerisinde tekrar bir araya geleceği dile getirildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Sosa depremi! Yönetim görüştü ve...

HAYALİ ÜLKESİNE DÖNMEK!
Aktif futbolculuk kariyerinin son dönemlerini yaşayan 'nın gönlünde ise futbolu altyapısından yetiştiği ülkesi Arjantin'in köklü takımlarından Estudiantes'te noktalamak yer alıyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Sosa depremi! Yönetim görüştü ve...

2007'de Estudiantes'ten 9 milyon euro bonservis bedeli ile Bayern Münih'e transfer olan Sosa, 'nun takımda kalmaması durumunda ülkesine dönmek istediği öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Sosa depremi! Yönetim görüştü ve...

sarı lacivertli takımda 34 maça çıkarken 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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