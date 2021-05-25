Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe aradığı hocayı buldu! Görüşmeler başladı | FB transfer haberi

Fenerbahçe 'de Emre Belözoğlu 'nun futbolcularla birlikte kulüp binasına giderek başkan Ali Koç'la görüşme yaptığı ileri sürüldü.

Teknik direktör konusunda girişimlerini sıklaştıran sarı-lacivertliler sürpriz bir isim ile görüşmeye başladı.

O İSİM ESKİ F.BAHÇELİ REBROV

Football24TV'nin verdiği habere göre Ferencvaros teknik direktörü Sergiy Rebrov, Fenerbahçe ile görüşmeler yapıyor.