Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe aradığı hocayı buldu! Görüşmeler başladı | FB transfer haberi

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe aradığı hocayı buldu! Görüşmeler başladı | transfer haberi

Son dakika transfer haberi: Son dakika haberi: 'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı. Yeni sezon öncesi birçok isimle yolların ayrılması beklenen sarı-lacivertlilerde takımın başına kimin geçeceği de büyük merak konusu... maçında 'nun yaptığı hatalar nedeniyle teknik direktör arayışlarının sürdüğü biliniyordu. Fenerbahçe'nin sürpriz bir isimle görüşme halinde olduğu ortaya çıktı. İşte o isim ve son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 18:42
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe aradığı hocayı buldu! Görüşmeler başladı | FB transfer haberi

'de sezonun sona ermesiyle birlikte gündemin ilk sırasında yeni teknik direktörün kim olacağı yer alıyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe aradığı hocayı buldu! Görüşmeler başladı | FB transfer haberi

Başkan Ali Koç, gelecek sezon takımı yabancı bir hocaya emanet etmek için kararını verdi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe aradığı hocayı buldu! Görüşmeler başladı | FB transfer haberi

Geçen sezon maçından sonra 'nun yaptığı hatalar nedeniyle teknik direktör arayışları ise sürüyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe aradığı hocayı buldu! Görüşmeler başladı | FB transfer haberi

'de 'nun futbolcularla birlikte kulüp binasına giderek başkan Ali Koç'la görüşme yaptığı ileri sürüldü.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe aradığı hocayı buldu! Görüşmeler başladı | FB transfer haberi

Teknik direktör konusunda girişimlerini sıklaştıran sarı-lacivertliler sürpriz bir isim ile görüşmeye başladı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe aradığı hocayı buldu! Görüşmeler başladı | FB transfer haberi

O İSİM ESKİ F.BAHÇELİ REBROV

Football24TV'nin verdiği habere göre Ferencvaros teknik direktörü Sergiy Rebrov, ile görüşmeler yapıyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe aradığı hocayı buldu! Görüşmeler başladı | FB transfer haberi

Haberde, Rebrov'un Ferencvaros yönetiminde yer alan bazı isimlerle yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle ayrılmak istediği ifade edildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe aradığı hocayı buldu! Görüşmeler başladı | FB transfer haberi

Yunanistan ekibi AEK'dan da bir teklif alan Rebrov'un, " ile görüşüyorum" diyerek teklifi reddettiği iddia edildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe aradığı hocayı buldu! Görüşmeler başladı | FB transfer haberi

Sergiy Rebrov, 2002-2004 yılları arasında 'de 38 maç oynamış ve 4 gol atmıştı.

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