Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Caulker hazır kıta

Savunma hattını güçlendirmek için düğmeye basan Fenerbahçe, Alanyaspor ile sözleşmesi biten Steven Caulker'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz stoperle yaptığı görüşmelerdin olumlu devam ettiği ve prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi. 29 yaşındaki savunmacının büyük olasılıkla kadroya dahil edileceği ifade edildi.



Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Steven Caulker, Süper Lig'de Alanyaspor formasıyla 32 maça çıkarken 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



HOCASI TRANSFERİ AÇIKLADI!

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Caulker ile yaptığı transfer açıklamasında, sözleşmesi sona eren Caulker'in takımdan ayrıldığını ve yüksek ihtimalle büyük takımlardan birine gideceğini ifade etmişti.