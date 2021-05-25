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Son dakika transfer haberleri: Caulker hazır kıta

ile sözleşmesi biten , yolunda... Sarı-lacivertlilerin, ekibiyle sözleşmesi sona eren İngiliz stoperle prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Transferin yakın zamanda sonuçlandırılacağı ve resmi imzaların atılacağı kaydedildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 09:40
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Caulker hazır kıta

Savunma hattını güçlendirmek için düğmeye basan , ile sözleşmesi biten 'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz stoperle yaptığı görüşmelerdin olumlu devam ettiği ve prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi. 29 yaşındaki savunmacının büyük olasılıkla kadroya dahil edileceği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Steven Caulker, 'de Alanyaspor formasıyla 32 maça çıkarken 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

HOCASI TRANSFERİ AÇIKLADI!
Alanyaspor Teknik Direktörü , Caulker ile yaptığı transfer açıklamasında, sözleşmesi sona eren Caulker'in takımdan ayrıldığını ve yüksek ihtimalle büyük takımlardan birine gideceğini ifade etmişti.

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