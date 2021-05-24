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Son dakika transfer haberleri: ve Galatasaray Altınordu'dan Burak İnce'nin peşinde!

Altınordu'nun genç yeteneği Burak İnce transferin gözdesi konumuna geldi. 'dan birçok takımı peşine takan 17 yaşındaki yıldız adayı için devi ve Galatasaray'ın da devrede olduğu kaydedildi. Altınordu'nun, Burak İnce'nin transferi için en az 3 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satışından yüzde 30 pay beklentisi olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 15:25 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 15:32
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray Altınordu'dan Burak İnce'nin peşinde!

. Lig'de çarşamba günü İstanbul'da 'la oynayacağı Play-Off finaline odaklanan Altınordu'da genç orta saha oyuncusu Burak İnce'ye dev kulüpler talip oldu.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DEVREDE!
'da futbola başlayıp, Altınordu'da profesyonel olan 17 yaşındaki yıldız adayını 'den ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği belirtildi.


AVRUPA'DAN 14 TALİBİ VAR!
kulüplerinin de radarında olan Burak'la 'dan 7, 'dan 4, 'dan ise 3 kulübün ilgilendiği öğrenildi. 'da da forma giyen sol ayaklı genç yetenek bu sezon Altınordu formasıyla ligde 5, kupada 1 olmak üzere 6 kez rakip fileleri sarstı.


ALTINORDU AVRUPA'YA GÖNDERMEK İSTİYOR!
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Burak'ı Avrupa'ya göndermek istediklerini belirtirken, İzmir ekibinin genç oyuncu için en az 3 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satışından yüzde 30 pay almak istediği ifade edildi. Burak gibi Altınordu'nun gelecek vaadeden isimleri arasında yer alan 18 yaşındaki santrfor da Avrupa kulüpleri tarafından takip ediliyor. Altınordu, 2 gencini bu yaz satarak kasasını doldurmayı planlıyor. , gibi Avrupa'da forma giyen milli futbolcular yetiştiren kırmızı-lacivertli kulüp, geçen sezon Burak'la aynı dönem vitrine çıkan 18 yaşındaki Ravil Tagir'i 'e satmıştı.

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