Son dakika transfer haberi: İşte Fenerbahçe'nin Henry Onyekuru planı! 11 Haziran... (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hayaline ulaşamadı.
Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hayaline ulaşamadı.
Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.
Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.
Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Kanarya, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Henry Onyekuru'yu gündemine aldı.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'nin Onyekuru planını açıkladı.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
Fenerbahçe, Onyekuru için 11 Haziran sonrasını bekliyor. Monaco kulübü, Onyekuru'nun bonservisinin alınması için 11 Haziran'ı Galatasaray'a son gün olarak belirlemişti.
Fransız kulübü, 11 Haziran'dan sonra Onyekuru için gelen teklifleri değerlendirecek.
Fenerbahçe'nin de bu tarihten sonra Monaco ile masaya oturarak Onyekuru'yu transfer etmeyi planladığı öğrenildi.