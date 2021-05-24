Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: İşte Fenerbahçe'nin Henry Onyekuru planı! 11 Haziran... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: İşte 'nin planı! 11 Haziran... ( haberi)

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk hayaline ulaşamayan 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran , hayal kırıklığına uğradı. Sezonu 3. olarak bitiren sarı lacivertliler, yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Transfer arayışlarına devam eden sarı lacivertliler, 'ın yıldız oyuncusu 'yu transfer etmek için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 15:43
Son dakika transfer haberi: İşte Fenerbahçe'nin Henry Onyekuru planı! 11 Haziran... (FB spor haberi)

'i 3. sırada tamamlayan , şampiyonluk hayaline ulaşamadı.

Son dakika transfer haberi: İşte Fenerbahçe'nin Henry Onyekuru planı! 11 Haziran... (FB spor haberi)

Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberi: İşte Fenerbahçe'nin Henry Onyekuru planı! 11 Haziran... (FB spor haberi)

Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan , yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: İşte Fenerbahçe'nin Henry Onyekuru planı! 11 Haziran... (FB spor haberi)

Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan , 'ın yıldız oyuncusu 'yu gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: İşte Fenerbahçe'nin Henry Onyekuru planı! 11 Haziran... (FB spor haberi)

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'nin Onyekuru planını açıkladı.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika transfer haberi: İşte Fenerbahçe'nin Henry Onyekuru planı! 11 Haziran... (FB spor haberi)

, Onyekuru için 11 Haziran sonrasını bekliyor. Monaco kulübü, Onyekuru'nun bonservisinin alınması için 11 Haziran'ı 'a son gün olarak belirlemişti.

Son dakika transfer haberi: İşte Fenerbahçe'nin Henry Onyekuru planı! 11 Haziran... (FB spor haberi)

Fransız kulübü, 11 Haziran'dan sonra Onyekuru için gelen teklifleri değerlendirecek.

Son dakika transfer haberi: İşte Fenerbahçe'nin Henry Onyekuru planı! 11 Haziran... (FB spor haberi)

'nin de bu tarihten sonra Monaco ile masaya oturarak Onyekuru'yu transfer etmeyi planladığı öğrenildi.

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