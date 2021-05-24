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Son dakika spor haberleri: 'de flaş kararı!

'de ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, deneyimli ile sözleşme yenileme kararı aldı. Buna göre 36 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan opsiyon hakkı kullanılacak ve Gökhan Gönül 1 yıl daha Fenerbahçe forması giyecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:53
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de flaş Gökhan Gönül kararı!

Tranfer operasyonunu sürdüren sarı-lacivertlilerde mevcut oyuncuların son durumu merak konusu olmuştu. Takımda değişiklikler yaşamaya hazırlanan ve birçok oyuncuyla yollarını ayırması beklenen 'de ile ilgili karar verildi.

SÖZLEŞMESİ UZATILIYOR!
'in haberine göre; Fenerbahçe, takım kaptanı Gökhan Gönül'ün sözleşmesini uzatıyor. Yönetim, deneyimli futbolcunun sözleşmesinde yer alan opsiyon hakkını kullanacak. Bu durumda sarı-lacivertliler transferi yapmayacak.

Bu sezon 'de Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan yıldız oyuncu, 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

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