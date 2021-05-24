Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de flaş Gökhan Gönül kararı!

Tranfer operasyonunu sürdüren sarı-lacivertlilerde mevcut oyuncuların son durumu merak konusu olmuştu. Takımda değişiklikler yaşamaya hazırlanan ve birçok oyuncuyla yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ile ilgili karar verildi.

SÖZLEŞMESİ UZATILIYOR!

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, takım kaptanı Gökhan Gönül'ün sözleşmesini uzatıyor. Yönetim, deneyimli futbolcunun sözleşmesinde yer alan opsiyon hakkını kullanacak. Bu durumda sarı-lacivertliler sağ bek transferi yapmayacak.

Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan yıldız oyuncu, 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.