Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Alman hocadan kötü haberi! Teklifi reddetti

Son dakika spor haberi: 'ye Alman hocadan kötü haberi! Teklifi reddetti

Son dakika haberi: 'i 3. sırada tamamlayan transfer çalışmalarına başladı. Yeni sezon öncesi birçok isimle yolların ayrılması beklenen sarı-lacivertlilerde yeni sezonda takımın başında kimin olacağı da büyük merak konusu. 'nın takımı emanet etmek istediği Alman hocadan ise kötü haber geldi. Tecrübeli isim 'de çalışmayı düşünmediğini söyledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 20:02 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 20:03
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Alman hocadan kötü haberi! Teklifi reddetti

'de sezonun sona ermesiyle birlikte gündemin ilk sırasında yeni teknik direktörün kim olacağı yer alıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Alman hocadan kötü haberi! Teklifi reddetti

Başkan Ali Koç, gelecek sezon takımı yabancı bir hocaya emanet etmek için kararını verdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Alman hocadan kötü haberi! Teklifi reddetti

Geçen sezon Sivas maçından sonra Emre Belözoğlu'nun yaptığı hatalar nedeniyle teknik direktör arayışları ise sürüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Alman hocadan kötü haberi! Teklifi reddetti

Sarı lacivertlilerin teknik direktörlük için teklif götürdüğü ilk isimse Bruno Labbadia oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Alman hocadan kötü haberi! Teklifi reddetti

Sarı lacivertlilerin teknik ekibinde yer alan Erdinç Sözer'in eski hocası Bruno Labbadia ile temas sağladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Alman hocadan kötü haberi! Teklifi reddetti

TEKLİFE OLUMSUZ YANIT

Ajansspor'un haberine göre; Labaddia 'de çalışmak istemediğini belirterek bu teklife sıcak bakmadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Alman hocadan kötü haberi! Teklifi reddetti

55 yaşındaki çalıştırıcı Almanya'da 2021'de Hertha Berlin'den ayrılmıştı ve şu an takım çalıştırmıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Alman hocadan kötü haberi! Teklifi reddetti

Labaddia'nın kariyerinde Wolfsburg, Hamburg, Stuttgart, Leverkusen, Greuther Fürth ve Darmstadt takımları var. Alman teknik adam ağırlıklı olarak 4-2-3-1 sistemini tercih ediyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Alman hocadan kötü haberi! Teklifi reddetti

LÖW TAKIM ÇALIŞTIRMAYACAK

'nin listesinde bulunan bir başka Alman çalıştırıcı ise Joachim Low. EURO 2020 sonrasında Almanya Milli Takımı teknik direktörlüğünden ayrılacak Löw de şampiyonanın ardından dinlenme kararı aldı. Alman teknik adam, 1998/1999 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

SON DAKİKA