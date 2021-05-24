Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Alman hocadan kötü haberi! Teklifi reddetti

55 yaşındaki çalıştırıcı Almanya'da 2021'de Hertha Berlin'den ayrılmıştı ve şu an takım çalıştırmıyor.

Labaddia'nın kariyerinde Wolfsburg, Hamburg, Stuttgart, Leverkusen, Greuther Fürth ve Darmstadt takımları var. Alman teknik adam ağırlıklı olarak 4-2-3-1 sistemini tercih ediyor.