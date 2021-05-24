Gollerde yabancı imzası

F.Bahçe'nin geçtiğimiz sezon ligde skor yükünü yabancı oyuncular çekti. Sarı-lacivertli takım ligde oynadığı 40 maçta 19 yerli, 16 yabancı oyuncuya süre verdi. Atılan 66 golün 50'si yabancı oyunculardan geldi.
F.Bahçe'ningeçtiğimiz sezon ligde skor yükünü yabancı oyuncular çekti. Sarı-lacivertli takım ligde oynadığı 40 maçta 19 yerli, 16 yabancı oyuncuya süre verdi. Atılan 66 golün 50'si yabancı oyunculardan geldi. Yerli oyuncular ise 22 gol attı. Enner Valencia (12 gol) yabancıların, Ozan Tufan (6 gol) yerlilerin en golcü ismi oldu.