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Gollerde yabancı imzası

'nin geçtiğimiz sezon ligde skor yükünü yabancı oyuncular çekti. Sarı-lacivertli takım ligde oynadığı 40 maçta 19 yerli, 16 yabancı oyuncuya süre verdi. Atılan 66 golün 50'si yabancı oyunculardan geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Gollerde yabancı imzası
F.Bahçe'nin geçtiğimiz sezon ligde skor yükünü yabancı oyuncular çekti. Sarı-lacivertli takım ligde oynadığı 40 maçta 19 yerli, 16 yabancı oyuncuya süre verdi. Atılan 66 golün 50'si yabancı oyunculardan geldi. Yerli oyuncular ise 22 gol attı. (12 gol) yabancıların, (6 gol) yerlilerin en golcü ismi oldu.
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