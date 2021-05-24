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Giroud’un önceliği

Mirror, 'nin de teklif yaptığı 'un 'a gitmeyi planladığını yazdı. 34 yaşındaki forvetin, ekibinden yıllık 3.5 milyon euro'dan 2 senelik sözleşme talep edeceği belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Giroud’un önceliği Milan
Mirror, 'nin de teklif yaptığı 'un 'a gitmeyi planladığını yazdı. 34 yaşındaki forvetin, ekibinden yıllık 3.5 milyon euro'dan 2 senelik sözleşme talep edeceği belirtildi. Giroud'da beklemeye geçen , diğer takımlarla anlaşamazsa yeniden devreye girmeyi planlıyor. Fransız yıldız, sözleşmesinin biteceği 'de bu sezon 11 gol attı.
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