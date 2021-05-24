Giroud’un önceliği Milan

Mirror, Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı Olivier Giroud'un Milan'a gitmeyi planladığını yazdı. 34 yaşındaki forvetin, İtalyan ekibinden yıllık 3.5 milyon euro'dan 2 senelik sözleşme talep edeceği belirtildi.
Mirror,Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı Olivier Giroud'un Milan'a gitmeyi planladığını yazdı. 34 yaşındaki forvetin, İtalyan ekibinden yıllık 3.5 milyon euro'dan 2 senelik sözleşme talep edeceği belirtildi. Giroud'da beklemeye geçen Kanarya, diğer takımlarla anlaşamazsa yeniden devreye girmeyi planlıyor. Fransız yıldız, sözleşmesinin biteceği Chelsea'de bu sezon 11 gol attı.