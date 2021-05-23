Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den rüya teklif! Yıldız oyuncu... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'den rüya teklif! Yıldız oyuncu... ( haberi)

Son dakika transfer haberi: 'i 3. sırada bitiren 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...Sarı-lacivertli takımın, ile sözleşmesi bitecek olan yıldız stopere 4 yıllık kontrat için dev bir rakam önerdiği bildirildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den rüya teklif! Yıldız oyuncu... (FB spor haberi)

Savunmada Attila Szalai'nin yanına tecrübeli bir partner arayan 'de Nikola Maksimovic sesleri artıyor...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den rüya teklif! Yıldız oyuncu... (FB spor haberi)

Son olarak Sırbistan'da yayın yapan Arenasporttv, sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki stopere yıllık 2.5 milyon euro'dan 4 yıllık kontrat önerdiğini yazdı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den rüya teklif! Yıldız oyuncu... (FB spor haberi)

Maksimovic'in ile sözleşmesinin 30 Haziran'da sona ereceği hatırlatılırken, "Maksimovic'in kariyerinin en harika mukavelesini sadece kabul etmesi gerekiyor" denildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den rüya teklif! Yıldız oyuncu... (FB spor haberi)

ROTASI İSTANBUL

Haberde Sırp savunmacı ile İnter ve İngiltere'den bazı takımların da ilgilendiği ancak 'nin cazip teklifi nedeni ile yolunu İstanbul'a çevirebileceği ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den rüya teklif! Yıldız oyuncu... (FB spor haberi)

Savunmada uzun süredir doğru stoper tandemini bulamayan Emre Belözoğlu'nun Maksimovic'i alması halinde, masrafları karşılamak için Marcel Tisserand ile Mauricio Lemos'dan birisi ile yollarını ayıracağı da kaydedildi. Maksimovic, 'de bu sezon 27 maçta forma giydi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den rüya teklif! Yıldız oyuncu... (FB spor haberi)

Sırbistan Milli Takımı'nda 25 kez oynayan Maksimovic, kariyerinde , Torino, Sloboda Uzice, Kızılyıldız ve Spartak Moskova formaları giydi. Toplam 288 maça çıkıp 6 gol attı, 9 asist gerçekleştirdi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den rüya teklif! Yıldız oyuncu... (FB spor haberi)

Torino'dan 2017'de 21 milyon euro bonservis bedeliyle 'ye transfer olan Maksimovic'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro. 1.93 boyundaki oyuncu sağ bek de oynayabiliyor.

SON DAKİKA