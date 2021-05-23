Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den rüya teklif! Yıldız oyuncu... (FB spor haberi)

Savunmada Attila Szalai'nin yanına tecrübeli bir partner arayan Fenerbahçe'de Nikola Maksimovic sesleri artıyor...
Savunmada Attila Szalai'nin yanına tecrübeli bir partner arayan Fenerbahçe'de Nikola Maksimovic sesleri artıyor...
Son olarak Sırbistan'da yayın yapan Arenasporttv, sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki stopere yıllık 2.5 milyon euro'dan 4 yıllık kontrat önerdiğini yazdı.
Maksimovic'in Napoli ile sözleşmesinin 30 Haziran'da sona ereceği hatırlatılırken, "Maksimovic'in kariyerinin en harika mukavelesini sadece kabul etmesi gerekiyor" denildi.
ROTASI İSTANBUL
Haberde Sırp savunmacı ile İnter ve İngiltere'den bazı takımların da ilgilendiği ancak Fenerbahçe'nin cazip teklifi nedeni ile yolunu İstanbul'a çevirebileceği ifade edildi.
Savunmada uzun süredir doğru stoper tandemini bulamayan Emre Belözoğlu'nun Maksimovic'i alması halinde, masrafları karşılamak için Marcel Tisserand ile Mauricio Lemos'dan birisi ile yollarını ayıracağı da kaydedildi. Maksimovic, Napoli'de bu sezon 27 maçta forma giydi.
Sırbistan Milli Takımı'nda 25 kez oynayan Maksimovic, kariyerinde Napoli, Torino, Sloboda Uzice, Kızılyıldız ve Spartak Moskova formaları giydi. Toplam 288 maça çıkıp 6 gol attı, 9 asist gerçekleştirdi.
Torino'dan 2017'de 21 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olan Maksimovic'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro. 1.93 boyundaki oyuncu sağ bek de oynayabiliyor.