Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Gökdeniz Bayrakdar atağı! Takas... (FB spor haberi)

Genç ve yetenekli oyuncuları kadrosuna katmaya özel önem veren Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Antalyasporlu Gökdeniz Bayrakdar... 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon 37 maçta 8 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertlilerin, Akdeniz ekibi ile 2025'e kadar kontratı olan Bayrakdar için takımda düşünmediği bazı oyuncuları takasta önererek transferi bitirmeye çalışacağı ifade edildi. Kanarya ayrıca Altınordu'nun 18 yaşındaki santrforu Enis Destan ve Kasımpaşa ile sözleşmesi biten 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp'ı da renklerine bağlamak için çalışıyor.



Aan mevkisi sağ kanat olan Gökdeniz, sol kanat ve forvette de forma giyiyor. 2001 doğumlu oyuncu, 2'şer kez U19 ve U21 Milli Takımları'nda görev yaptı.