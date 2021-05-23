Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Gökdeniz Bayrakdar atağı! Takas... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'den atağı! Takas... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitirerek şampiyonluk hayaline ulaşamayan , gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler, ’da bu sezon 8 gol atan ’ı transfer listesine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Gökdeniz Bayrakdar atağı! Takas... (FB spor haberi)

Genç ve yetenekli oyuncuları kadrosuna katmaya özel önem veren 'nin yeni gözdesi Antalyasporlu ... 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon 37 maçta 8 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertlilerin, ile 2025'e kadar kontratı olan Bayrakdar için takımda düşünmediği bazı oyuncuları takasta önererek transferi bitirmeye çalışacağı ifade edildi. Kanarya ayrıca 'nun 18 yaşındaki santrforu ve ile sözleşmesi biten 19 yaşındaki sol bek 'ı da renklerine bağlamak için çalışıyor.

Aan mevkisi sağ kanat olan Gökdeniz, sol kanat ve forvette de forma giyiyor. 2001 doğumlu oyuncu, 2'şer kez U19 ve U21 Milli Takımları'nda görev yaptı.

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