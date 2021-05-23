Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe transferde coşacak! 5 isim birden... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: transferde coşacak! 5 isim birden... ( haberi)

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk hayaline ulaşamayan 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran , hayal kırıklığına uğradı. Sezonu 3. olarak bitiren sarı lacivertliler, yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Transfer arayışlarına devam eden sarı lacivertliler, birçok bölgeye transfer yapmak için düğmeye bastı. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 18:34
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe transferde coşacak! 5 isim birden... (FB spor haberi)

'i 3. sırada tamamlayan , şampiyonluk hayaline ulaşamadı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe transferde coşacak! 5 isim birden... (FB spor haberi)

Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümüzdeki sezon için çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe transferde coşacak! 5 isim birden... (FB spor haberi)

Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan , yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe transferde coşacak! 5 isim birden... (FB spor haberi)

Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan 'ya birçok oyuncunun transferini bitirmek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe transferde coşacak! 5 isim birden... (FB spor haberi)

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'nin transfer gündemine gelen 5 ismi duyurdu.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe transferde coşacak! 5 isim birden... (FB spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren , İtalyan basınına göre Edin Dzeko'nun peşinde.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe transferde coşacak! 5 isim birden... (FB spor haberi)

Teknik Direktör Emre Belözoğlu ise; Cengiz Ünder için Roma'ya teklif yapmaya hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe transferde coşacak! 5 isim birden... (FB spor haberi)

Fejsa teklifine sıcak bakmayan , Giresunspor'un başarılı kalecisi Onurcan Piri'yi de listesine ekledi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe transferde coşacak! 5 isim birden... (FB spor haberi)

Bursaspor'un başarılı kanat oyuncusu Burak Kapacak da listede.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe transferde coşacak! 5 isim birden... (FB spor haberi)

Teknik direktör Belözoğlu, Göztepe ile sözleşmesi biten Murat Paluli'yi de rotasyon oyuncusu olarak düşünüyor.

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