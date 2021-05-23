Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe transferde coşacak! 5 isim birden... (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hayaline ulaşamadı.
Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hayaline ulaşamadı.
Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümüzdeki sezon için çalışmalara başladı.
Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.
Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Kanarya'ya birçok oyuncunun transferini bitirmek istiyor.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen 5 ismi duyurdu.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İtalyan basınına göre Edin Dzeko'nun peşinde.
Teknik Direktör Emre Belözoğlu ise; Cengiz Ünder için Roma'ya teklif yapmaya hazırlanıyor.
Fejsa teklifine sıcak bakmayan Fenerbahçe, Giresunspor'un başarılı kalecisi Onurcan Piri'yi de listesine ekledi.
Bursaspor'un başarılı kanat oyuncusu Burak Kapacak da listede.
Teknik direktör Belözoğlu, Göztepe ile sözleşmesi biten Murat Paluli'yi de rotasyon oyuncusu olarak düşünüyor.