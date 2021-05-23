Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Oyuncu seçimini yaptı

Takımdaki eksik mevkilere takviye yapmak için harekete geçen Fenerbahçe'ye sağ bek transferinde kötü haber geldi.
Takımdaki eksik mevkilere takviye yapmak için harekete geçen Fenerbahçe'ye sağ bek transferinde kötü haber geldi.
Savunmayı sağlama almak isteyen sarı-lacivertliler, Gökhan Gönül'ün ilerleyen yaşı nedeniyle sağ bek mevkisine öncelik verdi.
Çalışmalarını sürdüren Fenerbahçeli kurmaylar, Napoli'deki sözleşmesi sona erecek olan Elseid Hysaj'ı gündemine almıştı.
27 yaşındaki oyuncunun menajeri yaptığı transfer açıklamasında sarı-lacivertlileri yıkan haberi verdi.
SÖZLEŞME YENİLEMEK İSTİYOR!
Football Italia'nın haberine göre, Arnavut futbolcunun menajeri yaptığı açıklamada, Napoli'den bir teklif gelmesi durumunda yeni sözleşmeye açık olduklarını ifade etti.
İTALYA'DAN 3 TALİBİ VAR!
İtalya Serie A'nın önemli kulüpleri Milan, Roma ve Lazio'nun 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek Elseid Hysaj'ın transferinde devrede olduğu belirtildi.
Yıldız futbolcunun menajeri Mario Giuffredi, henüz hiçbir takımla sözleşme imzalamadıklarını kaydetti. Napoli'den iletişime geçen kimsenin olmadığını ifade eden Giuffredi, bu yüzden diğer kulüplerle görüşmelere devam ettiğini açıkladı.
Napoli'ye karşı herhangi bir sorunları olmadığını belirten Mario Giuffredi, "Bir teklif gelirse değerlendiririz, buna Napoli de dahildir" dedi.