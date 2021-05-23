Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Oyuncu seçimini yaptı

Yıldız futbolcunun menajeri Mario Giuffredi, henüz hiçbir takımla sözleşme imzalamadıklarını kaydetti. Napoli'den iletişime geçen kimsenin olmadığını ifade eden Giuffredi, bu yüzden diğer kulüplerle görüşmelere devam ettiğini açıkladı.