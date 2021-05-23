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Son dakika spor haberleri: 'ye transferde kötü haber! Oyuncu seçimini yaptı

Kadronun iskeletini büyük ölçüde koruma kararı alan , eksik bölgelere yapılacak nokta atışı takviyelerle yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı amaçlıyor. Bu hedef doğrultusunda transfer operasyonuna tam gaz devam eden sarı-lacivertliler, savunma hattına öncelik verdi. mevkisine 'nin yıldızını kadrosuna katmak isteyen 'ya transferde kötü haber geldi. Yıldız futbolcunun menajeri transferle ilgili konuştu ve oyuncunun seçimini açıkladı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 10:32 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 10:32
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Oyuncu seçimini yaptı

Takımdaki eksik mevkilere takviye yapmak için harekete geçen 'ye transferinde kötü haber geldi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Oyuncu seçimini yaptı

Savunmayı sağlama almak isteyen sarı-lacivertliler, Gökhan Gönül'ün ilerleyen yaşı nedeniyle mevkisine öncelik verdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Oyuncu seçimini yaptı

Çalışmalarını sürdüren Fenerbahçeli kurmaylar, 'deki sözleşmesi sona erecek olan Elseid Hysaj'ı gündemine almıştı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Oyuncu seçimini yaptı

27 yaşındaki oyuncunun menajeri yaptığı transfer açıklamasında sarı-lacivertlileri yıkan haberi verdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Oyuncu seçimini yaptı

SÖZLEŞME YENİLEMEK İSTİYOR!
Football Italia'nın haberine göre, Arnavut futbolcunun menajeri yaptığı açıklamada, 'den bir teklif gelmesi durumunda yeni sözleşmeye açık olduklarını ifade etti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Oyuncu seçimini yaptı

İTALYA'DAN 3 TALİBİ VAR!
İtalya Serie A'nın önemli kulüpleri Milan, Roma ve Lazio'nun 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek Elseid Hysaj'ın transferinde devrede olduğu belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Oyuncu seçimini yaptı

Yıldız futbolcunun menajeri Mario Giuffredi, henüz hiçbir takımla sözleşme imzalamadıklarını kaydetti. 'den iletişime geçen kimsenin olmadığını ifade eden Giuffredi, bu yüzden diğer kulüplerle görüşmelere devam ettiğini açıkladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Oyuncu seçimini yaptı

'ye karşı herhangi bir sorunları olmadığını belirten Mario Giuffredi, "Bir teklif gelirse değerlendiririz, buna Napoli de dahildir" dedi.

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