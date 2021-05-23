Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den golcü harekatı! Hedefteki isim Yuma Suzuki

Süper Lig'de sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe hayal kırıklığı yaşadı. Şampiyonluk hedefine ulaşamayan sarı-lacivertlilerin hücum oyuncularının performansı beklentilerin altında kaldı.

Büyük umutlarla transfer edilen Papiss Cisse, Mame Thiam ve Mbwana Samatta üçlüsünden istenen verim alınamadı. Kanarya, Samatta'dan 5, Cisse'den 5 ve Thiam'dan 6 gollük katkı alabildi.

Son haftalarda performansıyla patlama yapan Enner Valencia, 12 golle Fenerbahçe'nin en skorer ismi oldu.





YUMA SUZUKI RADARA GİRDİ!

Gelecek sezon golcü takviyesinde nokta atışı yapmayı hedefleyen yönetim, transfer listesini oluşturmaya başladı. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim, Japon yıldız Yuma Suzuki oldu.

Belçika Ligi ekibi St. Truiden'de forma giyen 25 yaşındaki futbolcu için girişimlere başlanması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon St. Truiden'de 34 maça çıkan Yuma Suzuki, 17 gol ve 4 asistlik performansıyla Belçika Ligi'ne damga vurdu.





TAKAS TEKLİFİ GÜNDEMDE!

Fenerbahçe'nin Suzuki transferinde takas formülünü devreye sokabileceği iddia edildi. Waasland Beveren'deki kiralık sözleşmesi sona eren ve sarı-lacivertlilere dönecek olan Michael Frey'in St. Truiden'e önerileceği öne sürüldü.

YUMA SUZUKI KİMDİR?

25 yaşındaki Yuma Suzuki, Japonya'da Kashima altyapısında oynadıktan sonra 2015'te A takıma yükseldi. 4 yıl Japonya'da oynadıktan sonra Belçika'da St Truiden takımına transfer olan Yuma Suzuki bu sezon ligde oynadığı 34 maçta 17 gol attı ve 4 asist yaptı.