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Son dakika spor haberleri: 'den golcü harekatı! Hedefteki isim

Transfer çalışmalarını sürdüren 'de santrfor mevkisine takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Listesinde birçok isim bulunan sarı-lacivertliler, Japon golcü 'yi gündemine aldı. 'ndeki etkili performansıyla adından söz etiren 25 yaşındaki futbolcu için yakın zamanda harekete geçilebileceği kaydedildi. Kanarya'nın bu transferde 'i takasta kullanabileceği öne sürüldü. Peki Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Yuma Suzuki kimdir? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 16:51
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den golcü harekatı! Hedefteki isim Yuma Suzuki

'de sezonu ve 'ın gerisinde 3. sırada tamamlayan hayal kırıklığı yaşadı. Şampiyonluk hedefine ulaşamayan sarı-lacivertlilerin hücum oyuncularının performansı beklentilerin altında kaldı.

Büyük umutlarla transfer edilen , ve üçlüsünden istenen verim alınamadı. Kanarya, Samatta'dan 5, Cisse'den 5 ve Thiam'dan 6 gollük katkı alabildi.

Son haftalarda performansıyla patlama yapan Enner Valencia, 12 golle Fenerbahçe'nin en skorer ismi oldu.


YUMA SUZUKI RADARA GİRDİ!
Gelecek sezon golcü takviyesinde nokta atışı yapmayı hedefleyen yönetim, transfer listesini oluşturmaya başladı. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim, Japon yıldız oldu.

ekibi St. Truiden'de forma giyen 25 yaşındaki futbolcu için girişimlere başlanması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon St. Truiden'de 34 maça çıkan Yuma Suzuki, 17 gol ve 4 asistlik performansıyla Ligi'ne damga vurdu.


TAKAS TEKLİFİ GÜNDEMDE!
Fenerbahçe'nin Suzuki transferinde takas formülünü devreye sokabileceği iddia edildi. Waasland Beveren'deki kiralık sözleşmesi sona eren ve sarı-lacivertlilere dönecek olan 'in St. Truiden'e önerileceği öne sürüldü.

YUMA SUZUKI KİMDİR?
25 yaşındaki Yuma Suzuki, 'da altyapısında oynadıktan sonra 2015'te A takıma yükseldi. 4 yıl Japonya'da oynadıktan sonra Belçika'da St Truiden takımına transfer olan Yuma Suzuki bu sezon ligde oynadığı 34 maçta 17 gol attı ve 4 asist yaptı.

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