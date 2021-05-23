Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 20 milyon euroyu veren Ozan Tufan'ı alır!

Son dakika transfer haberleri: 20 milyon euroyu veren 'ı alır!

'de ismi kulüpleriyle anılan 'ın geleceği hakkında Başkan 'tan açıklama geldi. Yıldız futbolcunun iki yıl daha sözleşmesi olduğunu hatırlatan Başkan Koç, “20 milyon Euro’ya serbest kalır. Bunu verirlerse gidebilir” diyerek transferde hedefi belirledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 20 milyon euroyu veren Ozan Tufan'ı alır!

'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başında geliyor. Hem 'la gösterdiği performans hem de sarı-lacivertli formayla yaptıkları, 26 yaşındaki futbolcuyu transfer döneminin en dikkat çeken ismi yaptı. Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe Başkanı , "Satmıyoruz, serbest kalma bedeli 20 milyon Euro'yu getiren alır" diyor

ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYOR
Koç, Ozan'ı tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını, gelecek sezonun kendileri için önemli olduğunu da her fırsatta dile getiriyor. Hayali olan Ozan Tufan, buna rağmen 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalıp şampiyonluk yaşamayı da çok istiyor. Tecrübeli ismin, Fenerbahçe ile 2 artı 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

SON DAKİKA