Haziranda bitecek

Fenerbahçe başkanlığına tekrar aday olduğunu açıklayan Ali Koç çalışmalarını sürdürüyor. İlk 3 yılını kupasız kapatan Koç, ikinci döneminde şampiyonluk hasretini mutlaka sonlandırmayı hedefliyor. Yönetim kurulu listesini yeni yüzlerle yenileyecek olan Koç, transferde bu kez elini çabuk tutacak. Hedef; teknik direktör ile yapılacak transferleri haziran ayının ilk haftasında netleştirip, genel kurulda camianın karşısına eli güçlü şekilde çıkmak.



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Önümüzdeki hafta içinde basın mensupları ile tekrar bir araya gelecek olan Ali Koç'un hem teknik direktör hem de transferler hakkında önemli müjdeler vereceği belirtiliyor. Hoca olarak iki seçenek var. Emre Belözoğlu ile yola devam etmek ya da yabancı teknik adam getirmek. Belözoğlu'nun 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetten oluşan performansı gelecek adına umut verirken, tecrübe eksiği en büyük handikap olarak gösteriliyor.