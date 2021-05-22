Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Doğan Alemdar'ın bonservis ücreti belli oldu!

Son dakika transfer haberi: ve 'nin istediği 'ın bonservis ücreti belli oldu!

Son dakika transfer haberleri... , ve 'nin istediği 'ın bonservis bedelini belirledi. Sarı-kırmızılı kulüp, genç file bekçisi için 4 milyon euro istiyor. (BJK FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:29 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:31
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Doğan Alemdar'ın bonservis ücreti belli oldu!

-2021 futbol sezonunu 17. sırada tamamlayan ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan kaleci için istenilen bonservis ücreti belli oldu. Kayserispor Başkanı , kaleci Doğan Alemdar'ın bonservis bedelini 4 milyon euro olarak belirlendi. Kaleci Doğan Alemdar için henüz resmi bir teklif gelmezken yurt dışından bazı takımlar ile temas kurulduğu ifade ediliyor.

31 Mayıs 2022 tarihine kadar Kayserispor ile sözleşmesi bulunan kaleci Doğan Alemdar geride kalan sezon 29 maçında görev yaptı. Kalesinde 35 gol gören Doğan, 9 maçı da gol yemeden noktaladı.

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