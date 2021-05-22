Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Luiz Gustavo depremi! Yönetimle görüştü ve...

Son dakika transfer haberleri: depremi! Yönetimle görüştü ve...

'de takımda geleceği tartışma konusu olan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktörlüğe 'nun getirilmesiyle yedek kulübesine hapsolan deneyimli orta saha, yönetimle görüşme görüştü. Ayrılma kararını yönetime ileten Luiz Gustavo'ya sürpriz bir talibin olduğu ortaya çıktı. İşte o takım ve gündem yaratan gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:26 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:26
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Luiz Gustavo depremi! Yönetimle görüştü ve...

Sergilediği performansla taraftarın sevgilisi konumuna gelen , geçtiğimiz sezon Hatayspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası düşüşe geçmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Luiz Gustavo depremi! Yönetimle görüştü ve...

Eski performansına ulaşamayan Brezilyalı oyuncu, 'nun takımın başına geçmesiyle gözden düştü.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Luiz Gustavo depremi! Yönetimle görüştü ve...

Genç çalıştırıcı, 'yu yedek kulübesine çekerken orta sahanın şefliğini Arjantinli yıldız Jose Sosa'ya verdi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Luiz Gustavo depremi! Yönetimle görüştü ve...

Gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilerde yaprak dökümü başlıyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Luiz Gustavo depremi! Yönetimle görüştü ve...

LUIZ GUSTAVO AYRILIYOR!
Akşam'ın haberine göre, sözleşmeleri sona eren Papiss Cisse ve Harun Tekin ile sözleşme yenilemeyecek olan Sarı-lacivertlilerde mukavelesi devam eden isimler arasında ise ilk ayrılan olacak.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Luiz Gustavo depremi! Yönetimle görüştü ve...

YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ!
'nun oyun sistemine uymayan ve yedek kaldığı için mutsuz olan Brezilyalı oyuncunun yönetimle görüştüğü ve ayrılmak için izin istediği belirtildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Luiz Gustavo depremi! Yönetimle görüştü ve...

ile sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Sambacının en ciddi talibi ise ülkesinin takımlarından Flamengo...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Luiz Gustavo depremi! Yönetimle görüştü ve...

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'dan transfer edilen , geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 34 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.

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