Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Luiz Gustavo depremi! Yönetimle görüştü ve...

Sergilediği performansla taraftarın sevgilisi konumuna gelen Luiz Gustavo, geçtiğimiz sezon Hatayspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası düşüşe geçmişti.
Sergilediği performansla taraftarın sevgilisi konumuna gelen Luiz Gustavo, geçtiğimiz sezon Hatayspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası düşüşe geçmişti.
Eski performansına ulaşamayan Brezilyalı oyuncu, Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle gözden düştü.
Genç çalıştırıcı, Luiz Gustavo'yu yedek kulübesine çekerken orta sahanın şefliğini Arjantinli yıldız Jose Sosa'ya verdi.
Gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilerde yaprak dökümü başlıyor.
LUIZ GUSTAVO AYRILIYOR!
Akşam'ın haberine göre, sözleşmeleri sona eren Papiss Cisse ve Harun Tekin ile sözleşme yenilemeyecek olan Sarı-lacivertlilerde mukavelesi devam eden isimler arasında ise ilk ayrılan Luiz Gustavo olacak.
YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ!
Emre Belözoğlu'nun oyun sistemine uymayan ve yedek kaldığı için mutsuz olan Brezilyalı oyuncunun yönetimle görüştüğü ve ayrılmak için izin istediği belirtildi.
Fenerbahçe ile sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Sambacının en ciddi talibi ise ülkesinin takımlarından Flamengo...
Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'dan transfer edilen Luiz Gustavo, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 34 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.