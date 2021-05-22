Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Luiz Gustavo depremi! Yönetimle görüştü ve...

LUIZ GUSTAVO AYRILIYOR!

Akşam'ın haberine göre, sözleşmeleri sona eren Papiss Cisse ve Harun Tekin ile sözleşme yenilemeyecek olan Sarı-lacivertlilerde mukavelesi devam eden isimler arasında ise ilk ayrılan Luiz Gustavo olacak.