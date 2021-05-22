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'de gündem transfer! 4 nokta atışı

Sarı-lacivertliler , kanat, stoper ve sağ beke direkt oynayacak yıldız alacak. Öncelik golcü; Edin Dzeko, Diego Costa, Christian Benteke, Vedat Muriç listede

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! 4 nokta atışı

Gelecek sezon 8 yıllık şampiyonluk hasretine nokta koymak isteyen 'nin transfer stratejisi belli oldu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! 4 nokta atışı

Sarı-lacivertliler, 4-5 nokta atışı oyuncu alarak bu kez hedefe ulaşmayı planlıyor. Başkan Ali Koç, haziran ayına kadar hoca ve transferleri netleştireceklerini belirtirken takviye yapılacak mevkilerin , stoper, kanat ve sağ bek olması bekleniyor. Öncelik forvette.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! 4 nokta atışı

Bu mevkiye üst düzey bir oyuncu alınacak. Edin Dzeko, Diego Costa, Christian Benteke ve Muriç'in listede olduğu konuşuluyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! 4 nokta atışı

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Dört yıldız için de ön araştırmaların yapıldığı, önümüzdeki günlerde resmi temasların başlatılacağı gelen haberler arasında. 35 yaşındaki Dzeko'nun Roma ile 1 yıl daha kontratı var. Ancak Bosnalı forvetin ayrılık hazırlıkları yaptığı belirtiliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! 4 nokta atışı

Ocak ayından beri boşta olan 32 yaşındaki Diego Costa içinse rakipler Sevilla ve Benfica.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! 4 nokta atışı

30 yaşındaki Benteke'nin de Crystal Palace ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! 4 nokta atışı

Geçen sezon Lazio'a satılan ancak burada bekleneni veremeyen Muriç için de kiralama teklifi yapılacağı bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! 4 nokta atışı

KAYNAK SAMATTA VE GUSTAVO'DAN

Kanarya bir yandan da kadrodaki fazlalıklardan kurtulmanın yollarını arıyor. Hayal kırıklığı yaşatan Lemos, Diego Perotti, Mbwana 'nın yanı sıra kiralıktan dönecek Zanka, Frey, bu isimler arasında. Tisserand ve Thiam'ın durumları da belirsiz.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! 4 nokta atışı

Bu oyunculardan ile Luiz Gustavo satılabilirse yüksek maaşlarından da kurtulanacak. Bütçede 10 milyon euro'ya yakın kaynak oluşacak. Bu para yeni transferler için kullanılacak. Samatta ile Genk, Club Brugge ve El Ahly ilgileniyor. Gustavo'nun ise Flamengo'nun yanı sıra Marsilya ve Lyon'un radarında yer aldığı belirtiliyor.

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