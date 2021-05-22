Gelecek sezon 8 yıllık şampiyonluk hasretine nokta koymak isteyen Fenerbahçe'nin transfer stratejisi belli oldu.
Gelecek sezon 8 yıllık şampiyonluk hasretine nokta koymak isteyen Fenerbahçe'nin transfer stratejisi belli oldu.
Sarı-lacivertliler, 4-5 nokta atışı oyuncu alarak bu kez hedefe ulaşmayı planlıyor. Başkan Ali Koç, haziran ayına kadar hoca ve transferleri netleştireceklerini belirtirken takviye yapılacak mevkilerin forvet, stoper, kanat ve sağ bek olması bekleniyor. Öncelik forvette.
Bu mevkiye üst düzey bir oyuncu alınacak. Edin Dzeko, Diego Costa, Christian Benteke ve Muriç'in listede olduğu konuşuluyor.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Dört yıldız için de ön araştırmaların yapıldığı, önümüzdeki günlerde resmi temasların başlatılacağı gelen haberler arasında. 35 yaşındaki Dzeko'nun Roma ile 1 yıl daha kontratı var. Ancak Bosnalı forvetin ayrılık hazırlıkları yaptığı belirtiliyor.
Ocak ayından beri boşta olan 32 yaşındaki Diego Costa içinse rakipler Sevilla ve Benfica.
30 yaşındaki Benteke'nin de Crystal Palace ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor.
Geçen sezon Lazio'a satılan ancak burada bekleneni veremeyen Muriç için de kiralama teklifi yapılacağı bildirildi.
KAYNAK SAMATTA VE GUSTAVO'DAN
Kanarya bir yandan da kadrodaki fazlalıklardan kurtulmanın yollarını arıyor. Hayal kırıklığı yaşatan Lemos, Diego Perotti, Mbwana Samatta'nın yanı sıra kiralıktan dönecek Zanka, Frey, Kemal Ademi bu isimler arasında. Tisserand ve Thiam'ın durumları da belirsiz.
Bu oyunculardan Samatta ile Luiz Gustavo satılabilirse yüksek maaşlarından da kurtulanacak. Bütçede 10 milyon euro'ya yakın kaynak oluşacak. Bu para yeni transferler için kullanılacak. Samatta ile Genk, Club Brugge ve El Ahly ilgileniyor. Gustavo'nun ise Flamengo'nun yanı sıra Marsilya ve Lyon'un radarında yer aldığı belirtiliyor.