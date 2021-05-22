Geçen sezon Lazio'a satılan ancak burada bekleneni veremeyen Muriç için de kiralama teklifi yapılacağı bildirildi.

Kanarya bir yandan da kadrodaki fazlalıklardan kurtulmanın yollarını arıyor. Hayal kırıklığı yaşatan Lemos, Diego Perotti, Mbwana Samatta 'nın yanı sıra kiralıktan dönecek Zanka, Frey, Kemal Ademi bu isimler arasında. Tisserand ve Thiam'ın durumları da belirsiz.

Bu oyunculardan Samatta ile Luiz Gustavo satılabilirse yüksek maaşlarından da kurtulanacak. Bütçede 10 milyon euro'ya yakın kaynak oluşacak. Bu para yeni transferler için kullanılacak. Samatta ile Genk, Club Brugge ve El Ahly ilgileniyor. Gustavo'nun ise Flamengo'nun yanı sıra Marsilya ve Lyon'un radarında yer aldığı belirtiliyor.