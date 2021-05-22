Fenerbahçe için Komşu’dan Galanopoulos iddiası

Luiz Gustavo'yu gönderme planları yapan Fenerbahçe'de ciddi teklifler olan Ozan Tufan da satılırsa ön liberoya takviye olacak. Gündemdeki isimse Yunanistan'ın AEK takımında forma giyen Konstantinos Galanopoulos. Ön libero ve merkez orta sahada görev yapan 23 yaşındaki oyuncu bu sezon 27 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yunan Sportday gazetesi, Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray'ın da yetenekli oyuncuyla ilgilendiğini yazdı, iki takımın da önümüzdeki günlerde AEK'ya teklif yapacaklarını belirtti.