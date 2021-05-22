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Fenerbahçe için Komşu’dan Galanopoulos iddiası

Yunanistan’ın Sportday gazetesi, Fenerbahçe’nin AEK’nın 23 yaşındaki ön liberosu Galanopoulos’la ilgilendiğini belirtti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe için Komşu’dan Galanopoulos iddiası
'yu gönderme planları yapan Fenerbahçe'de ciddi teklifler olan da satılırsa ön liberoya takviye olacak. Gündemdeki isimse Yunanistan'ın AEK takımında forma giyen Konstantinos Galanopoulos. Ön libero ve merkez orta sahada görev yapan 23 yaşındaki oyuncu bu sezon 27 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yunan Sportday gazetesi, Fenerbahçe'nin yanı sıra 'ın da yetenekli oyuncuyla ilgilendiğini yazdı, iki takımın da önümüzdeki günlerde AEK'ya teklif yapacaklarını belirtti.
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