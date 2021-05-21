Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un yeni sezon için en hazır kadro demesinden ilk hamlesinin golcü transfer olduğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un yeni sezon için en hazır kadro demesinden ilk hamlesinin golcü transfer olduğu ortaya çıktı.
Geçtiğimiz sezon yaptığı 22 transfer ile rekor kıran Fenerbahçe şampiyonluğu son haftada kaybetmişti. Erol Bulut ile yolları ayırdıktan sonra Emre Belözoğlu'ndaki Fenerbahçe takımı oyun anlayışı ile takdir toplamıştı.
Yeniden aday olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kısa sürede gelecek sezon içik teknik direktörlük konusunda karar vereceğini açıklamıştı.
Koç'un Emre Belözoğlu ile devam etmeye sıcak bakarken diğer adaylar ise Löw, Dalic ve Favre olarak ortaya çıkmıştı.
GÜÇLÜ BİR HÜCUM HATTI
Geride bıraktığımız sezon en büyük sıkıntıyı forvet bölgesinde yaşayan ve belki de bu yüzden şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe, önümüzdeki yıl güçlü bir hücum hattı oluşturacak.
CISSE'YE OPSİYON YOK
Fenerbahçe'de golcü transferleri planırken ayrılacak hücum oyuncuları da tek tek ortaya çıkmaya başladı.
Bu sezon büyük umutlarla transfer edilen Papis Cisse 1+1 yıllıl sözleşme imzalamıştı. Fenerbahçe yönetiminin opsiyonu kullanmayacağı ortaya çıktı.
ADEMI YOLCU
Diğer bir isim de ara transfer döneminde Karagümrük'e kiralan Kemal Ademi.
Fenerbahçe'ye sezon başında son transfer olarak gelen Ademi istenilen performansı gösteremedi ve ayrılacak isimlerin arasında ilk sırada yer alıyor.
SAMATTA İÇİN TAKAS İDDİASI
Mbwana Samatta'yı kadrosuna katmak isteyen Genk'in Fenerbahçe'ye takas önereceği belirtildi.
6 milyon euro'luk bonservis bedelini ödeme gücü olmayan Belçika kulübünün, Tanzanyalı golcüye karşılık 2 milyon euro ve Cyriel Dessiers'i teklif etmeyi planladığı ifade edildi.
FENERBAHÇE'DE İLK HEDEF GIROUD
Milliyet'in haberine göre; Başkan Ali Koç ve kurmayları erkenden transfer çalışmalarına start verirken, listedeki 1 numaralı isim Olivier Giroud.
Chelsea ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki yıldıza Fenerbahçe'nin ciddi ilgisi var.
Sarı-lacivertliler Fransız futbolcuyu kadroya katarak geçtiğimiz sezondaki forvet sıkıntısını yaşamak istemiyor.
İngiliz basını daha önce Giroud için Milan, Juventus ve Roma'nın dışında İngiltere'den 3 kulübün daha devrede olduğunu iddia etmişti.