Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü

Son dakika transfer haberi: 'ye dünyaca ünlü golcü

Son dakika transfer haberi: ve 'nda istediği başarıya ulaşamayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen dünya yıldızını kadrosuna katmak istiyor. İşte son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 18:18
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü

'de Başkan Ali Koç'un yeni sezon için en hazır kadro demesinden ilk hamlesinin golcü transfer olduğu ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü

Geçtiğimiz sezon yaptığı 22 transfer ile rekor kıran şampiyonluğu son haftada kaybetmişti. Erol Bulut ile yolları ayırdıktan sonra Emre Belözoğlu'ndaki Fenerbahçe takımı oyun anlayışı ile takdir toplamıştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü

Yeniden aday olan Başkanı Ali Koç kısa sürede gelecek sezon içik teknik direktörlük konusunda karar vereceğini açıklamıştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü

Koç'un Emre Belözoğlu ile devam etmeye sıcak bakarken diğer adaylar ise Löw, Dalic ve Favre olarak ortaya çıkmıştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü

GÜÇLÜ BİR HÜCUM HATTI

Geride bıraktığımız sezon en büyük sıkıntıyı forvet bölgesinde yaşayan ve belki de bu yüzden şampiyonluğu kaybeden , önümüzdeki yıl güçlü bir hücum hattı oluşturacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü

CISSE'YE OPSİYON YOK

'de golcü transferleri planırken ayrılacak hücum oyuncuları da tek tek ortaya çıkmaya başladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü

Bu sezon büyük umutlarla transfer edilen Papis Cisse 1+1 yıllıl sözleşme imzalamıştı. yönetiminin opsiyonu kullanmayacağı ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü

ADEMI YOLCU

Diğer bir isim de ara transfer döneminde Karagümrük'e kiralan Kemal Ademi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü

'ye sezon başında son transfer olarak gelen Ademi istenilen performansı gösteremedi ve ayrılacak isimlerin arasında ilk sırada yer alıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü

SAMATTA İÇİN TAKAS İDDİASI

Mbwana Samatta'yı kadrosuna katmak isteyen Genk'in 'ye takas önereceği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü

6 milyon euro'luk bonservis bedelini ödeme gücü olmayan Belçika kulübünün, Tanzanyalı golcüye karşılık 2 milyon euro ve Cyriel Dessiers'i teklif etmeyi planladığı ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü

FENERBAHÇE'DE İLK HEDEF GIROUD

Milliyet'in haberine göre; Başkan Ali Koç ve kurmayları erkenden transfer çalışmalarına start verirken, listedeki 1 numaralı isim Olivier Giroud.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü

Chelsea ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki yıldıza 'nin ciddi ilgisi var.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü

Sarı-lacivertliler Fransız futbolcuyu kadroya katarak geçtiğimiz sezondaki forvet sıkıntısını yaşamak istemiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü

İngiliz basını daha önce Giroud için Milan, Juventus ve Roma'nın dışında İngiltere'den 3 kulübün daha devrede olduğunu iddia etmişti.

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