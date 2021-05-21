Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü

Koç'un Emre Belözoğlu ile devam etmeye sıcak bakarken diğer adaylar ise Löw, Dalic ve Favre olarak ortaya çıkmıştı.

GÜÇLÜ BİR HÜCUM HATTI

Geride bıraktığımız sezon en büyük sıkıntıyı forvet bölgesinde yaşayan ve belki de bu yüzden şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe, önümüzdeki yıl güçlü bir hücum hattı oluşturacak.