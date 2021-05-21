Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük hüsran! 3 yılda 6 hoca 52 transfer 0 kupa!

Son dakika spor haberleri: 'de büyük hüsran! 3 yılda 6 hoca 52 transfer 0 kupa!

“Hatalarımızın farkındayız” diyen Başkanı , 3 yıllık başkanlık sürecinde transfere 694 milyon TL ödedi ancak bunun karşılığını bir türlü alamadı. Fenerbahçe, Koç döneminde 6 teknik adam değişikliğine giderken, 52 transfer yaptı fakat buna rağmen müzeye kupa girmedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük hüsran! 3 yılda 6 hoca 52 transfer 0 kupa!

Haziran 2018'de, 16 bin 92 oy alıp, rakibi 'a 11 bin 448 oy fark atarak 'nin 37. başkanı olan dün öz eleştiride bulundu. "Yaptığımız hataların farkındayız. Bazen deneyimler yetersiz kalıyor. Başkanlığın ilk yılları hep zorlu geçmiştir, biz de zorlandık. Almamız gereken dersleri aldık. İkinci dönemimiz çok daha farklı olacak" diyen Koç'un 3 yılı tam bir hayal kırıklığıydı. 'ta yer alan habere göre; transfere 694 milyon TL harcayan, 52 transfer yapıp, 6 farklı hoca ile çalışan Koç, hiç kupa kazanamadı. Sadece 5 hafta liderlik koltuğunda oturdu.

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