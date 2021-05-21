Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük hüsran! 3 yılda 6 hoca 52 transfer 0 kupa!

Haziran 2018'de, 16 bin 92 oy alıp, rakibi Aziz Yıldırım'a 11 bin 448 oy fark atarak Fenerbahçe'nin 37. başkanı olan Ali Koç dün öz eleştiride bulundu. "Yaptığımız hataların farkındayız. Bazen deneyimler yetersiz kalıyor. Başkanlığın ilk yılları hep zorlu geçmiştir, biz de zorlandık. Almamız gereken dersleri aldık. İkinci dönemimiz çok daha farklı olacak" diyen Koç'un 3 yılı tam bir hayal kırıklığıydı. Sabah'ta yer alan habere göre; transfere 694 milyon TL harcayan, 52 transfer yapıp, 6 farklı hoca ile çalışan Koç, hiç kupa kazanamadı. Sadece 5 hafta liderlik koltuğunda oturdu.